newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

АЗС переписали цены на бензин: сколько стоит литр

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
2,1 т.
АЗС переписали цены на бензин

За неделю с 7 по 14 июля стоимость автотоплива в Украине практически не изменилась. Бензин А-95 подорожал в среднем на 4 коп./л, до 47,93 грн, а дизель – на 15 коп./л, до 47 грн.

Видео дня

Об этом сообщает Enkorr. Согласно его данным, стоимость бензина А-95 изменили лишь несколько сетей АЗС:

  • AMIC подняла цену на 4 коп./л, до 48,78 грн;
  • KLO – на 20 коп./л, до 48,99 грн;
  • Авантаж 7 – на 40 коп./л, до 44,55 грн;
  • Ovis – на 2,79 грн/л, до 49,29 грн;
  • VST – на 20 коп./л, до 46,9 грн;
  • Олас – на 70 коп./л, до 46,9 грн;
  • RLS – на 90 коп./л, до 44,9 грн;
  • Кворум – на 50 коп./л, до 46,48 грн;
  • VostokGaz – снизила на 70 коп./л, до 43,69 грн.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 50,99 грн/л. Далее идут:

  • ОККО, WOG, Neftek – 49,99 грн/л;
  • Shell – 49,71 грн/л;
  • Ovis – 49,29 грн/л.

Самые низкие цены выставили на заправках VostokGaz – 43,69 грн/л. За ней следуют:

  • Авантаж 7 – 44,55 грн/л;
  • RLS – 44,9 грн/л;
  • Укр-Петроль – 45,8 грн/л;
  • Укрнафта – 45,9 грн/л;
  • Авіас – 46 грн/л.

Также лишь несколько сетей изменили цены на дизель. Ими являются:

  • SOCAR – повысила на 1 грн/л, до 44,99 грн;
  • БРСМ-Нафта – на 13 коп./л, до 43,83 грн;
  • KLO – на 1 грн/л, до 47,79 грн;
  • U.GO – на 17 коп./л, 45,94 грн;
  • Укр-Петроль – на 2 грн/л, до 44,8 грн;
  • VST – на 80 коп./л, до 44,1 грн;
  • Олас – на 30 коп./л, до 44,2 грн;
  • RLS – на 2,9 грн, до 44,9 грн;
  • Кворум – на 50 коп./л, 45,98 грн;
  • VostokGaz – снизила на 1 грн/л, до 43,39 грн.

Самую высокую стоимость ресурса – 49,99 грн/л – выставили сразу в нескольких сетях. Это:

  • ОККО;
  • WOG;
  • SOCAR.

За ними идут:

  • Shell – 49,79 грн/л;
  • Neftek – 48,99 грн/л;
  • AMIC – 47,96 грн/л;
  • KLO – 47,79 грн/л;
  • Рур груп – 47,49 грн/л;
  • ZOG – 47 грн/л;
  • BVS – 46,99 грн/л;
  • Автотранс – 46,98 грн/л.

Дешевле всего дизель продают на заправках сети Авантаж 7 – 43,05 грн/л. А кроме того:

  • VostokGaz – 43,39 грн/л;
  • БРСМ-Нафта – 43,83 грн/л;
  • VST – 44,1 грн/л;
  • Олас – 44,2 грн/л;
  • Укр-Петроль – 44,8 грн/л;
  • RLS, Укрнафта – 44,9 грн/л;
  • Ovis – 44,99 грн/л.
За неделю с 7 по 14 июля стоимость автотоплива в Украине практически не изменилась

Чего ожидать

Как рассказал OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко, удешевление нефти в мире вряд ли повлияет на стоимость бензина и дизеля в Украине. Для этого, отметил он, "цены на нефть должны рухнуть до 40-50 долларов за баррель с текущих более чем 70 долларов".

Более того, отметил эксперт, в обозримом будущем бензин может даже подорожать – из-за возврата к довоенному налогообложению. По его прогнозу, рост может составить до 5 грн/л.

А вот дизель, отметил Сиренко, скорее всего, останется в рамках прежней цены. Этому, по его словам, может поспособствовать то, что "оптовая цена немного откатилась после первых дней июля".

Как сообщал OBOZREVATEL, существует много способов, помогающих водителям сэкономить бензин в жару. Один из них – разумно использовать кондиционер. Водителям рекомендуется не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!