АЗС переписали цены на бензин: сколько стоит литр

За неделю с 7 по 14 июля стоимость автотоплива в Украине практически не изменилась. Бензин А-95 подорожал в среднем на 4 коп./л, до 47,93 грн, а дизель – на 15 коп./л, до 47 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. Согласно его данным, стоимость бензина А-95 изменили лишь несколько сетей АЗС:

AMIC подняла цену на 4 коп./л, до 48,78 грн;

KLO – на 20 коп./л, до 48,99 грн;

Авантаж 7 – на 40 коп./л, до 44,55 грн;

Ovis – на 2,79 грн/л, до 49,29 грн;

VST – на 20 коп./л, до 46,9 грн;

Олас – на 70 коп./л, до 46,9 грн;

RLS – на 90 коп./л, до 44,9 грн;

Кворум – на 50 коп./л, до 46,48 грн;

VostokGaz – снизила на 70 коп./л, до 43,69 грн.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 50,99 грн/л. Далее идут:

ОККО, WOG, Neftek – 49,99 грн/л;

Shell – 49,71 грн/л;

Ovis – 49,29 грн/л.

Самые низкие цены выставили на заправках VostokGaz – 43,69 грн/л. За ней следуют:

Авантаж 7 – 44,55 грн/л;

RLS – 44,9 грн/л;

Укр-Петроль – 45,8 грн/л;

Укрнафта – 45,9 грн/л;

Авіас – 46 грн/л.

Также лишь несколько сетей изменили цены на дизель. Ими являются:

SOCAR – повысила на 1 грн/л, до 44,99 грн;

БРСМ-Нафта – на 13 коп./л, до 43,83 грн;

KLO – на 1 грн/л, до 47,79 грн;

U.GO – на 17 коп./л, 45,94 грн;

Укр-Петроль – на 2 грн/л, до 44,8 грн;

VST – на 80 коп./л, до 44,1 грн;

Олас – на 30 коп./л, до 44,2 грн;

RLS – на 2,9 грн, до 44,9 грн;

Кворум – на 50 коп./л, 45,98 грн;

VostokGaz – снизила на 1 грн/л, до 43,39 грн.

Самую высокую стоимость ресурса – 49,99 грн/л – выставили сразу в нескольких сетях. Это:

ОККО;

WOG;

SOCAR.

За ними идут:

Shell – 49,79 грн/л;

Neftek – 48,99 грн/л;

AMIC – 47,96 грн/л;

KLO – 47,79 грн/л;

Рур груп – 47,49 грн/л;

ZOG – 47 грн/л;

BVS – 46,99 грн/л;

Автотранс – 46,98 грн/л.

Дешевле всего дизель продают на заправках сети Авантаж 7 – 43,05 грн/л. А кроме того:

VostokGaz – 43,39 грн/л;

БРСМ-Нафта – 43,83 грн/л;

VST – 44,1 грн/л;

Олас – 44,2 грн/л;

Укр-Петроль – 44,8 грн/л;

RLS, Укрнафта – 44,9 грн/л;

Ovis – 44,99 грн/л.

Чего ожидать

Как рассказал OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко, удешевление нефти в мире вряд ли повлияет на стоимость бензина и дизеля в Украине. Для этого, отметил он, "цены на нефть должны рухнуть до 40-50 долларов за баррель с текущих более чем 70 долларов".

Более того, отметил эксперт, в обозримом будущем бензин может даже подорожать – из-за возврата к довоенному налогообложению. По его прогнозу, рост может составить до 5 грн/л.

А вот дизель, отметил Сиренко, скорее всего, останется в рамках прежней цены. Этому, по его словам, может поспособствовать то, что "оптовая цена немного откатилась после первых дней июля".

Как сообщал OBOZREVATEL, существует много способов, помогающих водителям сэкономить бензин в жару. Один из них – разумно использовать кондиционер. Водителям рекомендуется не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

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