АЗС готовятся продавать бензин по новым ценам: украинцам рассказали, чего ожидать

Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95 – однако несущественно. Так, 7 мая они продают его в среднем по 54,65 грн/л, что на 2 коп. выше, чем днем ранее. В тоже время, в экспертной среде не исключают, что до конца текущей недели (11 мая) заправки могут ощутимо снизить цены на топливо.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: общее удешевление может составить до 1 грн/л.

Впрочем, акцентируется, из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа прогнозировать что-либо трудно. Ведь "никто не гарантирует, что завтра нефть не подскочит в цене", что может повлечь удорожание топлива.

"Сейчас из-за фактора Трампа очень трудно делать долгосрочные прогнозы. Но в нынешних обстоятельствах мы видим потенциал к снижению цен на АЗС на 1 грн/л на этой неделе", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

При этом он подчеркнул: в целом, спрос на топливо среди украинцев сейчас низок. Ведь несмотря на то, что пасхальные праздники и дали определенный толчок к потреблению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос основательно снизился – в среднем на 10%.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 7 мая крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 48,95 грн/л. А также:

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине разоблачили масштабное производство низкокачественного топлива – в частности, бензина А-95. Злоумышленники добавляли в топливо различные смеси – в частности газовый конденсат.

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