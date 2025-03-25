АЗС готовятся продавать бензин по новым ценам: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшее время

Украинские АЗС снизили стоимость бензина А-95. Так, 25 марта они продавали его по средней цене 55,7 грн/л, что на 2 коп. ниже, чем днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни цены на топливо существенно снизятся – на 1 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 50,7-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:

Neftek, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л;

SOCAR – 57,66 грн/л;

KLO – 56,59 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках RLS. Здесь бензин стоит 50,7 грн/л.

АЗС будут снижать цены на бензин

В то же время, говорится в материале delo.ua, в течение текущей недели (заканчивается 30 марта) бензин на украинских АЗС может подешеветь на 1 грн/л. Причина – низкие цены на нефть.

"Санкции США против покупателей иранской нефти развернули глобальный тренд на нефтяных рынках к росту. Несмотря на это, цены на топливо на украинском рынке еще не полностью отыграли предварительный тренд по снижению нефтяных котировок. Таким образом, на украинских АЗС продолжат дешеветь бензин", – говорится в сообщении.

Впрочем, отмечается, снижения цен может и не произойти. Помешать этому может глобальный рост цен на нефть.

"Есть все основания говорить о понижении цен на бензин и дизель еще на 1 грн/л. Это произойдет к началу апреля. Но, если в результате новых заявлений ОПЕК о снижении квот на добычу или обострении войны с йеменскими хуситами цена на нефть вырастет, рынок отложит снижение цен на топливо", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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