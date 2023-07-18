Аренда жилья существенно подорожала: сколько стоит снять квартиру в Киеве

В Киеве существенно подорожала аренда жилья. Так, с середины июня по середину июля средняя стоимость съема квартиры в столице выросла более чем на 1 000 грн – с 11 860 грн до 13 000 грн. За год цены выросли еще больше: подорожание составило более 2 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн – таких объявлений насчитывается 10,3%. А кроме того:

10 000 грн – 7,7%;

6 400 грн – 6,7%.

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7 800 грн – 9,8% объявлений. Также часто встречаются цены:

10 200 грн – 7,4%;

9 000 грн, 12 000 грн – 6,5%.

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 200 грн – 9,6% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также популярные цены:

10 400 грн – 8,1%;

18 400 грн – 5,1%.

Дешевле всего снимать квартиры в Деснянском районе столицы – в среднем 8 000 грн. Далее идут:

Днепровский, Святошинский – 10 500 грн;

Оболонский – 11 050 грн;

Дарницкий – 12 000 грн;

Подольский – 14 000 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе. Здесь аренда жилья в среднем стоит 20 000 грн.

Всего на 50 грн дешевле в Шевченковском районе – 19 950 грн. Также дорого в Голосеевском – здесь аренда квартиры стоит 18 000 грн.

Как правильно арендовать квартиру?

Не производить предоплату. В Украине распространено мошенничество с арендой квартир. Якобы риелторы предлагают "арендовать" жилье и просят оплатить свои услуги. Эти деньги вроде бы должны компенсироваться за счет первого взноса за квартиру. Оплачивать аренду квартиры стоит только после того, как вы ознакомитесь с договором аренды, побываете в квартире. После оплаты вам должны выдать вашу копию подписанного договора и ключи.

Проверяйте документы. Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно произвести самостоятельно. В ней вы увидите всех собственников жилья, а также получите информацию, наложен ли арест на жилье. Если в квартире несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, выросла в Киеве и стоимость квадратного метра на вторичном рынке. Так, за последние 6 месяцев цена поднялась почти на 1 000 грн – с 50 183 грн до 51 159 грн.

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