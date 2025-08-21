На Маска подали в суд из-за мошенничества с лотереей на $1 млн: что решил судья

Суд в США позволит жительнице Аризоны Жаклин МакАферти подать на миллиардера Илона Маска иск из-за нарушения условий лотереи, в которую разыгрывали $1 млн среди электората в изменчивых штатах перед выборами президента США. Оказалось, что сотрудники кампании тщательно отбирали победителей.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. Теперь женщина сможет потребовать возмещения убытков, а также подать иск о нарушении условий договора.

Что произошло на самом деле?

20 октября во время выступления на политическом мероприятии в поддержку тогда еще кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в Гаррисберге (штат Пенсильвания) Маск пообещал ежедневно до выборов, которые должны были состояться 5 ноября, разыгрывать по $1 млн среди избирателей. Для этого надо было подписать запущенную им петицию в защиту первой и второй поправок к Конституции США.

В своем иске Жаклин МакАферти утверждает, что никогда бы не подписала петицию Маска и не предоставила бы личную информацию, если бы знала, что не имеет шансов на победу. Исходя из слов Маска, она считала, что победителей выберут случайным образом, но на самом деле они были тщательно отобраны представителями основанного Маском комитета политического действия.

Это стало известно во время другого судебного разбирательства. За неделю до выборов окружной прокурор Филадельфии обратился в суд с требованием обязать организаторов прекратить лотерею, поскольку она имела признаки подкупа населения. Тогда судья отклонил его ходатайство, но представители Маска подтвердили, что победителей выбирали, основываясь на их личных историях, после чего от них требовали подписания трудовых договоров.

Решение судьи

Окружной суд города Остин, штат Техас, не вынес решение по сути дела МакАферти, но установил, что истица действительно не получила то, на что рассчитывала, а именно на "случайный шанс выиграть $1 млн". Учитывая это, ей разрешили продолжить судебную тяжбу и требовать возмещения убытков за мошенничество, а также подать иск о нарушении договора.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как Маск в июле объявил о создании новой политической партии в США, акции его главного актива, производителя электрокаров Tesla, упали почти на 8%, а состояние самого миллиардера сократилось на $15 млрд. Впрочем, в августе он официально отложил эти планы, чтобы не ссориться с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!