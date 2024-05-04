Аграрии призвали Кабмин продлить действующую модель бронирования военнообязанных

Украинская зерновая ассоциация обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмигалю и первому вице-премьер-министру — министру экономики Юлии Свириденко с просьбой продлить действующие бронирование военнообязанных по крайней мере на 3 месяца, к урегулированию нормативной базы в соответствии с принятым новым законом о мобилизации. Об этом говорится в сообщении УЗА.

УЗА отмечает: часть действующих бронирований завершается уже в мае, а оформить новое бронирование пока невозможно. Соответственно работа большинства критических для продовольственной и экономической безопасности государства предприятий окажется под угрозой. Продолжение бронирования осуществляется не раньше, чем через месяц, поэтому часто возникает проблема, когда новые бронирования еще не утверждены, а старые уже заканчивают свое действие.

Также УЗА обращает внимание, что четвертый цикл бронирования привел к оттоку военнообязанных из прозрачных компаний с официальным трудоустройством, официально вручающих всем повестки из ТЦК. Работники таких прозрачных компаний с официальным трудоустройством увольняются из-за невозможности обеспечить непрерывность бронирования. УЗА считает, что нужно консолидировать усилия по предотвращению перехода экономики в тень, ведь это негативно отражается не только на предприятиях, но и в бюджете страны.

"Учитывая сложность технологических и производственных процессов, очень важно забронировать для предприятий уже имеющихся и подготовленных работников, призыв на военную службу которых существенно повлияет на количественные и качественные показатели деятельности предприятия. Утрата таких работников может привести к увеличению рисков внутренней угрозы продовольственной и экономической безопасности государства и может повлиять на снижение уровня обеспечения продовольствием потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований и населения в условиях военного положения", — подчеркивают в УЗА.

Там также отмечают, что в связи с усилением мер по мобилизации существует большая угроза потери предприятиями узквалифицированных специалистов из-за высоких сроков рассмотрения обоснований на бронирование предприятий (в соответствии с Порядком — около 26 рабочих дней). Работа агропромышленных предприятий невозможна без наличия квалифицированного персонала с узкой специальностью, знанием технологий, машин и механизмов, задействованных в производстве, а также всех допусков для соблюдения техники безопасности труда, на подготовку которого требуется время и опыт.

Как известно, Кабмин разрабатывает схему, предусматривающую бронирование исключительно для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Эта мысль встретила сопротивление общества и волну критики от военных. После этого нардеп, член оборонного комитета ВР Игорь Копытин заявил, что правка о бронировании в привязке к зарплате была снята с рассмотрения без обсуждения, поскольку сутью такого подхода стал бы принцип "война для бедных", а это недопустимо. Однако, по информации нардепов, эту идею еще активно лоббируют в правительстве – этим лично занимается премьер Денис Шмигаль.