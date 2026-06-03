Аэропорт "Киев" отсудил у России 9 млрд грн: что решила судья

Украинский международный аэропорт "Киев" (Жуляны) выиграл иск к Российской Федерации на 9,02 млрд грн. В такую сумму оценили упущенную выгоду воздушной гавани из-за полномасштабной агрессии РФ.

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Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Киева, удовлетворив исковые требования полностью. Средства должны быть взысканы с российского министерства юстиции.

Отмечается, что решение было принято еще 26 февраля, однако официально направлено в Судебный реестр 29 мая. Открытый общий доступ к нему обеспечили 1 июня.

Что предшествовало

Этот вердикт стал продолжением успешной судебной практики аэропорта (который ранее назывался ООО "Мастер-Авиа") по привлечению РФ к финансовой ответственности:

август 2024 года – компания обратилась в суд с требованием взыскать 5,77 млрд грн имущественного ущерба, что включало 250 млн грн реальных убытков от разрушений и 5,52 млрд грн упущенной выгоды за период с начала полномасштабного вторжения до конца 2023 года;

компания обратилась в суд с требованием взыскать 5,77 млрд грн имущественного ущерба, что включало 250 млн грн реальных убытков от разрушений и 5,52 млрд грн упущенной выгоды за период с начала полномасштабного вторжения до конца 2023 года; апрель 2025 года – суд полностью удовлетворил требования и присудил взыскать с России первоначальные 5,77 млрд грн (эквивалентно $151,5 млн).

Новый иск

Несмотря на первое решение суда, аэропорт из-за продолжающейся вооруженной агрессии РФ и закрытого неба продолжал нести колоссальные финансовые потери.

По результатам независимого аудита компании "Нексия ДК. Оценочные услуги" от 3 июля 2025 года, общий размер упущенной выгоды аэропорта за более долгий период (с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2025 года) вырос до 14,55 млрд грн ($349,38 млн).

Поскольку суд уже ранее присудил аэропорту 5,52 млрд грн за первые два года простоя, юристы аэропорта подали новый иск на разницу, образовавшуюся между старой и новой оценками.

Судья Хозяйственного суда Киева Татьяна Васильченко, всесторонне рассмотрев материалы дела и оценив предоставленные доказательства, признала требования истца абсолютно обоснованными и постановила взыскать с РФ всю сумму остатка упущенной выгоды.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в мае суд Международного финансового центра "Астана" признал арбитражное решение и дал разрешение на принудительное взыскание около 1,4 млрд долларов с российского "Газпрома" на территории Казахстана в пользу НАК "Нафтогаз Украины", что стало первым публичным иностранным судебным решением о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение этого арбитражного решения против "Газпрома" на территории отдельного государства. В то же время в Министерстве юстиции Казахстана официально отказались содействовать принудительному взысканию средств.

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