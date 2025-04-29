Адреса украинцев массово проверяют: какие данные хотят верифицировать

В Украине верифицировали более 90% названий улиц – в рамках работы Единого государственного реестра адресов (ЕГРА). Далее начнут верифицировать адреса – проверять существования и корректность написания конкретных номеров домов, а также их привязку к соответствующей верифицированной улице.

Видео дня

Об этом сообщили в Минразвития. Там отметили:

Вцелом доступ к реестру уже получили доступ 1 284 общины.

Наиболее активными пользователями системы являются общины Закарпатской, Волынской и Кировоградской областей.

"Верификация улиц – первый этап наполнения ЕГРА. Она необходима для всех общин, кроме находящихся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях. В настоящее время 30 крупнейших городов и 1 020 общин проработали улицы своих населенных пунктов Сумы первыми среди областных центров завершили этот процесс", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркивается, уже 900 общин приступили к верификации адресов. Лучшие показатели имеют:

Херсонская;

Волынская;

Николаевская области.

Зачем в Украине проверяют улицы и адреса

В целом же, рассказали в министерстве, проект ЕГРА реализуется с целью систематизации адресной информации. А также создания единственного, полного, актуального источника адресных данных. Кроме того, отмечается, введение ЕГРА будет способствовать лучшему администрированию налогов на недвижимость.

"Он должен стать одним из базовых регистров страны. Реестр должен существенно улучшить обмен данными между информационными системами, способствовать уменьшению ошибок в адресах, противодействию мошенничеству прав собственности на недвижимость и упрощению предоставления социальных услуг", – объяснили там.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украине начали наполнять Реестр междугородных и пригородных автобусных маршрутов. Там будет доступна информация о названиях автобусных маршрутов, организаторах пассажирских перевозок и пр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!