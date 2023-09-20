Eco-friendly 'наряды' для продуктов: как 'Киевский КБК' перенимает европейские тренды

Приблизить Украину к европейским нормам и преодолеть зависимость от импорта: Киевский картонно-бумажный комбинат первым среди отечественных производителей бумаги и картона внедряет технологии для изготовления экологически чистых материалов, призванных заменить пластик и ПЭТ.

Европа отказывается от неэкологической тары: за последнее десятилетие картон вышел на безоговорочное первое место на континенте среди упаковочных материалов (32,7 млн т в год), опережая полимеры и стекло вместе взятые (15,5 и 15,2 млн т соответственно).

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Главная причина – высокая способность бумаги к рециклингу: согласно Директиве Европарламента о упаковке и отходах, к 2027 году от 55% до 80% отходов упаковки должны подлежать переработке или восстановлению. В настоящее время в ЕС повторно используются почти 82% картонно-бумажной тары, тогда как для пластиковой этот показатель ниже 40%.

Приближается ли Украина к евростандартам?

В Украине еще несколько лет назад вопреки мировым трендам преобладала тара на основе полимеров. Впрочем, в 2018-2019 годах отечественный бизнес значительно повысил спрос на SRP-упаковки (shelf ready pack или "готовая к выкладке упаковка") для выкладки товаров на полки, что стимулировало развитие гофрокартонного производства.

Одним из первых эколиний картонов для замены пластика запустил Киевский КБК, который является частью австрийской группы компаний Pulp Mill Holding и исповедует европейские ценности бережливого отношения к окружающей среде. Примечательно, что кредит на закупку нового оборудования (5 млн евро в семь лет) отечественному предприятию предоставил ЕБРР – банк, специализирующийся на инвестициях в eco-friendly проекты.

За последние четыре года ЧАО "ККБК" существенно расширило свою линейку картонно-бумажных изделий.

Кроме уже привычных крупногабаритных боксов, гофроящиков, лотков и поддонов для транспортировки и хранения пищевой продукции, комбинат предлагает клиентам ряд позиций, призванных заменить собой изделия из ПЭТ, в частности:

тонкий картон для производства пакетов и бумага для саше, используемая для кондитерских хлебобулочных изделий, которую Украина импортирует из-за границы, отражающейся на себестоимости товара;

влагостойкий картон для изготовления одноразовой посуды, отвечающий нормативным требованиям Рекомендаций №36 ЕС по безопасности пищевой тары (тарелки, стаканчики, контейнеры);

по безопасности пищевой тары (тарелки, стаканчики, контейнеры); специальная упаковка для e-commerce и курьерской доставки и т.д.

Описание:

Поскольку такая упаковка непосредственно контактирует с продуктами питания, требования к технологическим процессам достаточно жесткие. Поэтому продукция Киевского КБК отвечает самым строгим требованиям стандарта безопасности пищевой продукции – FSSC 22000.

Упаковочные картоны производятся под большим давлением и температурой, при этом производитель комбинирует до ста типов картонов, обеспечивая оригинальные конструктивные решения. Это позволяет поставлять разные виды картонно-бумажной продукции для разных отраслей экономики.

Киевский КПК также имеет линию высококачественной печати, что дает возможность разнообразить внешний вид тары и адаптировать ее под визуальный стиль того или иного бренда.

Таким образом, Киевский КБК не только придерживается евротрендов, но и помогает решить несколько важных для нашего государства задач: