ЕБА призвала пересмотреть повышение тарифов "Укрзалізниці" на 30 %

Европейская бизнес-ассоциация (EBA) обратилась к министру развития громад и территорий Алексею Кулебе с призывом пересмотреть проект решения о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 30%. В бизнес-сообществе считают, что предложенное повышение является экономически необоснованным и может нанести экономике больше вреда, чем принести пользы самой "Укрзалізниці".

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Как отметили в Комитете по логистике EBA, потенциальные негативные последствия от резкого повышения тарифов могут превысить дополнительные доходы, которые рассчитывает получить АО "Укрзалізниця". По оценке ГП "Укрпромвнешэкспертиза", такое решение может привести к сокращению грузовой базы, снижению конкурентоспособности украинских производителей, падению объемов производства и экспорта, а также уменьшению бюджетных поступлений. Кроме того, из-за сокращения перевозок могут ухудшиться и финансовые результаты самого перевозчика.

В EBA отмечают, что проблемы финансовой устойчивости "Укрзалізниці" носят системный характер и не могут решаться исключительно путем повышения тарифов. По данным компаний-членов ассоциации, в 2023–2024 годах грузовой сегмент компании ежегодно приносил около 20 млрд грн операционной прибыли, что свидетельствует о необходимости решения других структурных проблем.

Среди ключевых причин финансовых трудностей бизнес называет хроническую убыточность пассажирских перевозок, недостаточное государственное финансирование механизма публичных сервисных обязательств (PSO), а также содержание экономически убыточной инфраструктуры. По мнению экспертов ассоциации, первоочередными должны стать оптимизация расходов, повышение операционной эффективности компании и комплексная реформа финансирования пассажирских перевозок.

В связи с этим Европейская бизнес-ассоциация предлагает вместо единовременного повышения тарифов на 30% провести открытые консультации с бизнесом и ограничиться экономически обоснованной индексацией на уровне 5–10%. Также бизнес призывает государство обеспечить полное финансирование пассажирских перевозок в рамках механизма PSO, продолжить оптимизацию расходов "Укрзалізниці" и внедрять меры по стимулированию грузовых перевозок, которые поддержат украинскую промышленность и экспорт.

В EBA подчеркнули, что поддерживают необходимость обеспечения стабильной работы "Укрзалізниці" как стратегической инфраструктурной компании. В то же время, по мнению ассоциации, финансовая стабилизация перевозчика должна основываться на системных реформах и повышении эффективности, а не на дополнительной тарифной нагрузке на бизнес в условиях войны.

Ранее аграрный бизнес и промышленные ассоциации также призвали премьер-министра Юлию Свириденко и главу ОП Кирилла Буданова не допустить повышения грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30%: представители ассоциаций заявили, что такое повышение является экономически необоснованным, противоречит принципам евроинтеграции и лишь усугубит кризис в экономике.