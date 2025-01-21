ДТЭК за 2024 год произвел 11 комбайнов для стабильного обеспечения ТЭС углем
В 2024 году компания ДТЭК произвела 1 млн запчастей и 11 новых комбайнов для прохождения зимы.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
"Работники машиностроительных заводов ДТЭК Энерго продолжают обеспечивать потребности украинских шахт в оборудовании и помогать им добывать уголь. По итогам прошлого года машиностроители компании изготовили и отремонтировали около 1,1 тысячи единиц горно-шахтного оборудования. Среди ключевой продукции – 11 новых проходческих и очистных комбайнов", – говорится в нем.
Отмечается, что машиностроители также обеспечили потребности шахтеров более миллиона запчастей и комплектующих.
Генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко подчеркнул, что прохождение тепловой генерацией отопительного сезона во многом зависит от слаженного труда всех энергетиков.
"Значительный вклад в это продолжают вносить и украинские машиностроители, поддерживая шахтеров и украинскую угледобычу в целом необходимым горно-шахтным оборудованием", – подчеркнул он.
Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал около 11 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после российских атак, а также в поддержание стабильной угледобычи.