ДТЭК ввел в работу три новых угольных ряда для стабильности энергосистемы

Компания ДТЭК запустила три новых угольных ряда для обеспечения теплоэлектростанций углем.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В нем отмечается, что угледобывающие предприятия ДТЭК продолжают обеспечивать потребности тепловой генерации в угле. Для этого шахтеры компании ввели в январе – марте этого года три новых угольных ряда.

"Уже сейчас закладываем более надежную основу для прохождения тепловой генерацией как летних пиков потребления, так и следующей зимой. Для этого шахтеры вводят новые ряды, а мы инвестируем имеющиеся ресурсы в поддержку украинской угледобычи. Только за первые три месяца года вложили в работу шахт почти 2 млрд грн. Потому и дальше должны делать все, чтобы тепловая генерация была обеспечена всем необходимым, а украинская энергосистема – надежной опорой", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, по итогам 2024 года инвестиции ДТЭК Рината Ахметова в украинскую угледобычу составили 7,5 млрд грн, за последние три года (2022-2024) – 18 млрд грн.