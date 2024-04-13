ДТЕК в марте запустил две новые угольные лавы для поддержки энергосистемы

В прошлом месяце на угледобывающих предприятиях ДТЕК были введены в работу две новые угольные лавы (площадка для добычи угля – ред.), чтобы тепловая генерация была обеспечена необходимым для ее работы ресурсом.

Об этом говорится в сообщении ДТЕК.

Всего с начала года шахтеры ДТЕК ввели в работу уже 8 угольных лав, что необходимо для обеспечения стабильной добычи угля.

Это позволит обеспечивать потребности теплоэлектростанций в топливе во время летних максимумов и накопить запасы до следующего отопительного сезона.

"Несмотря на атаки врага на энергетику, наша задача остается неизменной – делать все для стабильной работы энергосистемы. Понимаем, что уже летом, а затем и во время следующего ОЗП работа наших ТЭС будет очень востребована. Добыча топлива для генерации требует ритмичности и последовательности во всех процессах. Запуск новых лав – это основа для добычи, соответственно, надежной работы тепловой генерации, особенно в пике потребления", – отметил генеральный директор ДТЕК Енерго Ильдар Салеев.

Отмечается, что в 2024 году на шахтах ДТЕК запланировано введение в работу 26 новых угольных лав.

Напомним, в прошлом году инвестиции ДТЕК Рината Ахметова в украинскую угледобычу составили около 7 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.