ДТЭК Одесские электросети подверглись информационной атаке – заявление компании

Компания ДТЭК Одесские электросети заявляет об информационной атаке против компании. Об этом написал генеральный директор Дмитрий Григорьев на своей странице в Facebook.

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"На компанию ДТЭК Одесские электрические сети осуществляется информационная атака. Вероятнее всего за ней стоит враг. В СМИ распространяются материалы о якобы выводе денег компанией за границу. Качество этого информационного нападения просто ничтожно", – написал он.

Григорьев подчеркнул, что с первых дней войны существует запрет Национального банка Украины на любые финансовые платежи в сторону иностранных компаний.

"Так что даже технически невозможно осуществлять какой-то "вывод". Мы являемся ОСР – то есть оператором сетей. Эта деятельность не просто регулируется государством, мы согласовываем все свои расходы из-за утверждения структуры тарифа у Регулятора", – пояснил он.

Также он добавил, что такими информационными атаками враг начал готовиться к энергетическому террору зимой.

"Реальные дела всегда красноречивее. А они такие: ДТЭК Одесские электросети уже отремонтировали 1,3 тысячи километров воздушных линий, заменили 783 опоры, выполнили капитальный ремонт 468 трансформаторных распределительных подстанций и 48 трансформаторных подстанций высоковольтных сетей. Мы обновили 705 деревьев и кустарников 1,2 тысячи километров трасс воздушных линий электропередачи", – написал он.

Григорьев добавил, что на эти работы компания уже направила 546,8 млн грн инвестиционной и ремонтной программы из 1,3 млрд запланированных в 2023 году.