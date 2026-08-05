"ДТЭК Энерго" уплатила 10,6 млрд грн налогов за первое полугодие 2026 года

В первом полугодии 2026 года "ДТЭК Энерго" перечислила в государственный и местные бюджеты 10,6 млрд грн налогов и сборов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В течение первого полугодия 2026 года ДТЭК Энерго перечислила в государственный и местные бюджеты 10,6 млрд грн налогов и сборов. Компания продолжает выполнять свои обязательства перед государством и поддерживать экономику Украины в условиях войны и системных атак на энергетическую инфраструктуру", – говорится в нем.

Отмечается, что уплаченные средства направляются на поддержку финансовой устойчивости государства и общин, финансирование общественно важных нужд и укрепление устойчивости страны.

В то же время ДТЭК продолжает обеспечивать работу своих предприятий, сохранять рабочие места и инвестировать в восстановление поврежденной в результате российских атак тепловой генерации.

"Для ДТЭК Энерго уплата налогов – это не только выполнение обязательств перед государством. Это часть нашей ответственности перед страной, общинами и людьми, которые ежедневно работают на предприятиях компании. Даже во время войны мы должны поддерживать экономику и вкладывать средства в восстановление энергетики. Каждая уплаченная гривна налогов и каждая инвестиция в ремонтные работы помогают Украине оставаться устойчивой", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, в первом полугодии 2026 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 7,2 млрд грн в подготовку тепловой энергетики к летним пикам потребления и следующему отопительному сезону. Всего с начала полномасштабного вторжения инвестиции ДТЭК в эти направления превысили 51 млрд грн.