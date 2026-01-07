Должны строить инфраструктуру в городах уже под землей, – вице-премьер Алексей Кулеба

Россия своими атаками постоянно наносит ущерб гражданской инфраструктуре городов и поселков Украины, однако это не означает, что разрушенное не нужно восстанавливать – нужно, считает вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

В Украине есть некоторые объекты инфраструктуры, которые были отстроены после атак врага, но после снова повреждены агрессором, но это не значит, что ничего не нужно с этим делать.

Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" рассказал вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад Алексей Кулеба.

"У нас есть некоторые объекты, которые были восстановлены, но, к сожалению, были снова повреждены или разрушены. Это не только больница в Изюме, это и учебное заведение. Я отношусь к этому политически следующим образом. Было принято решение в начале полномасштабного вторжения о том, что мы будем отстраивать прямо в момент, когда будут продолжаться активные боевые действия. Почему было принято такое решение? Потому что это важно и для экономики страны, и для того, чтобы мы понимали, что есть экономический пульс, есть видение того, что мы не сдаемся и на этом фронте также работаем. Мне кажется, что те объекты, которые были повторно разрушены, не перекрывают все то, что было сделано нами за все это время. Эта политика идет с 2022 года. Она основывается на том, что мы должны восстанавливаться быстро", – рассказал вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Он также добавил, что считает возможным вариант создания в Украине инфраструктурных объектов под землей.

"Если вы меня спросите, я вам скажу, что все это нужно строить под землей. То, что мы делаем в Сумской, Херсонской, Запорожской областях, мы всю эту инфраструктуру переносим под землю. Думаю, в 2023 году, когда принималось решение (о восстановлении больницы в Изюме. – Ред.), возможно, по-другому смотрели на то, как все дальше будет происходить", – отметил Алексей Кулеба.

"Моя рамка очень простая. Стена – нет, тоннели – да. Тоннели – это то, что построила Газа, это то, что нужно нам будет делать, и это то, о чем нужно будет нам говорить при восстановлении. Это то, о чем нужно говорить в откровенной коммуникации с гражданами, когда мы получим справедливый мир или победим. Это будет сильно менять парадигму нашего мировосприятия, и не все харьковчане, которые даже сегодня там, будут согласны остаться и так жить. Мы также должны это понимать. Херсон – это будет еще сложнее, потому что там это невозможно сделать инструментально. Одесса, где, с одной стороны, есть катакомбы, а с другой стороны, мы из этих катакомб никакого практического кейса с точки зрения обороны не получим. И это должно стать частью нашего восстановления, о котором мы должны договориться внутри страны и о котором минимум будет знать наш враг", – отметил в интервью Алексей Кулеба.

Напомним, в рамках Проекта экстренного восстановления и реконструкции при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украину будет поставлено техническое оборудование для прифронтовых регионов.

Ранее сообщалось, что более 730 млн гривен получат Киевская областная военная администрация, Бучанская и Ирпенская городские громады для завершения проектов восстановления в регионе.