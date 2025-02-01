Доллар в Украине неожиданно подешевел: сколько будет стоить

В Украине за неделю доллар при продаже на межбанке подешевел на 18,5 копеек – с 41,84/41,875 до 41,65/41,69 грн. Курс наличного доллара в эту субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти выходные отделения банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,50 до 41,80 грн и продажа от 41,85 до 42,10 грн.

Видео дня

Об этом сообщает "Минфину" аналитик Алексей Козырев. Так, ФРС США сохранил свои ставки на прежнем уровне в 4,25-4,5% годовых. И хотя этот вариант аналитики и закладывали в свои прогнозы, традиционного ралли пары евро/доллар во время выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла по поводу перспектив американской экономики избежать рынка все же не удалось.

На украинском же межбанковском рынке перед окончанием месяца как у экспортеров, так и у импортеров ощущался определенный дефицит свободной гривни, что заставляло первых активнее продавать свою валютную выручку на торгах, а вторых – покупать меньше валюты из-за нехватки гривневых ресурсов. Да и Нацбанк практически ежедневно продавал доллар на межбанке, чем подталкивал валютные котировки к понижению.

И в результате за неделю доллар при продаже на межбанке подешевел на 18,5 копеек – со стартовых уровней понедельника 27 января 41,84/41,875 до 41,65/41,69 грн до завершения пятничных торгов 31 числа. А котировки продажи безналичного евро за этот период просели почти на 56 копеек – с 43,7688/43,7886 до 43,1993/43,2325 грн.

"Курс наличного доллара в эту субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти выходные отделения банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,50 до 41,80 грн и продажа от 41,85 до 42,10 грн. А курс наличного евро 1 −2 февраля будет находиться в пределах коридора: прием от 43,60 до 43,75 грн и продажа от 43,80 до 44,10 грн", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно обновленному "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 20,73 грн, а сама гривна недооценена на 50,7%. При этом гривна второй год не вошла в пятерку недооцененных валют в мире, но остается в топ-10.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!