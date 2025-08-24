Долговой кризис на рынке электроэнергии нужно решать на уровне государства, – Плачков

Накопленные долги на рынке электроэнергии можно решить только путем консолидированной работы правительства и всех органов государственной власти.

Об этом заявил Министр энергетики (1999–2000, 2005–2006 гг.) и Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

"Я уже неоднократно, мы об этом говорили. Рецепт есть, мы это делали в свое время дважды. Мы фиксировали на сегодняшний день долги, потом выходили с чистого листа, а эти долги мы реструктуризировали и создавали специальное подразделение в энергорынке, которое эти долги разруливало. Эти взаимные обязательства через бюджет и так далее. Потому что, например, предприятие, оно задолжало за электроэнергию, а бюджет задолжал, ну, есть задолженность предприятию, уже задолжал энергетикам. И мы эти цепи распутывали", – объяснил Плачков.

По его словам, предыдущий опыт доказывает эффективность такого подхода.

"Мы, например, первый раз долгов было на то время 15 млрд грн. Это, я не помню курс, где-то 1,5–2 млрд долларов. И мы почти 80% этих долгов распутали. Но потом сделали очередную реформу и снова они начали накапливаться", – рассказал он.

Плачков подчеркнул, что урегулирование долгового кризиса требует законодательных решений и политической воли.

"Это нужно соответствующий закон разрабатывать и принимать, соответствующий закон. Это нужно создавать очень мощную такую команду. Это нужно делать на уровне государства. Мы возвращаемся к первому вице-премьеру. Потому что само Министерство энергетики это не сделает. Здесь надо привлекать абсолютно все органы государственной власти. Потому что там все задолжали", – подчеркнул он.

Напомним, накопление долгов на рынке электроэнергии остается одной из главных проблем для стабильности сектора и инвестиционной привлекательности отрасли.