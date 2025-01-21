Долги на рынке электроэнергии Украины выросли до критического уровня, – Прокоп

Задолженность на балансирующем рынке электроэнергии Украины достигла рекордной отметки в 34,5 млрд грн за 2024 год, что представляет серьезную угрозу для развития энергетического сектора страны.

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Об этом написал Адриан Прокоп, эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего".

"За 2024 г. задолженность на балансирующем рынке перед НЭК "Укрэнерго" выросла на 12,7% и достигла отметки в 34,5 млрд грн. В свою очередь, долг "Укрэнерго" перед поставщиками услуг по балансировке составил 13,6 млрд грн", – отметил Прокоп, подчеркивая масштаб проблемы.

Эксперт отмечает, что такая ситуация создает значительные препятствия для развития нового поколения и инвестиций в отрасль: "Складывается ситуация, когда продав электроэнергию, можно ожидать год-полтора получения средств. И такая ситуация, конечно же, не стимулирует "входить в рынок" даже тем, кто уже построил собственное поколение".

Прокоп отметил, что недавно принятый Верховной Радой законопроект частично решает проблему, но этого недостаточно: "Однако такие шаги половинчатые, и не решают проблему в целом, ведь это реактивные меры в то время, когда игнорировать проблему долгов уже невозможно".

По словам эксперта, для разрешения ситуации нужны системные изменения: "Вместо этого нужны проактивные меры – системная политика, которая смогла бы сбалансировать рынок и постепенно лишить его долгов. Это ключевая предпосылка появления нового поколения, крайне необходимого в условиях, когда враг регулярно разрушает энергосистему".

В то же время Прокоп подчеркивает, что административные методы не решат проблему.

"Административные методы и бюрократические приказы строить новую генерацию не сработают", – подытожил он.

Ранее в отчете Флорентийской школы регулирования (Florence school of regulation, FSR) также отмечалось, что критическая ситуация с задолженностью на балансирующем рынке также связана с несовершенством механизмов взыскания долгов и отсутствием эффективных финансовых гарантий от участников рынка. А это отрицательно сказывается на ликвидности всего энергетического сектора и его инвестиционной привлекательности.