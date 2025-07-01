Долги на рынке электроэнергии не решить без вмешательства государства, – Рябцев

Долг государства перед производителями электроэнергии, в частности в сегменте "зеленой" генерации, превратился в хроническую проблему и без участия правительства ситуация не изменится.

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Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор специальных проектов в НТЦ "Психея"

"Без вмешательства государства, безусловно, с этими долгами ничего сделать нельзя. Не знаю, кто это может сделать", – сказал он в эфире телеканала "Прямой".

По словам эксперта, одна из причин, почему ситуация не сдвигается с места, – это нежелание правительства сократить перечень защищенных потребителей.

"Если мы его откроем, то увидим, что на предприятия критической инфраструктуры там приходится не более трети, а все остальное – непонятные ОООки, акционерные общества, частные предприниматели и все такое прочее", – отметил Рябцев.

Он напомнил, что о необходимости изменений неоднократно говорил президент, а также этот вопрос поднимали на заседаниях СНБО. Впрочем, решения Кабмина до сих пор нет. Более того, сроки выполнения задач в новой дорожной карте смещены на конец 2025 года.

"Эта задача по сокращению перечня защищенных потребителей отнесена на конец этого года, на IV квартал 25-го года, хотя, согласно решению СНБО, оно должно быть принято еще в середине прошлого года", – подчеркнул эксперт.

Напомним, председатель правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольга Савченко отметила, что долг за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников в 2022 году, остается серьезной проблемой для рынка. По оценкам, уровень расчетов составляет лишь 54–60%, то есть около 40% средств до сих пор не оплачено.