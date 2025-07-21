Долги на балансирующем рынке парализуют систему, – Омельченко

Системная задолженность на рынке электроэнергии достигла критических масштабов и составляет одну из ключевых угроз для отрасли.

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Такую оценку ситуации дал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Решить проблему долгов на рынке, потому что вы знаете, у нас огромные проблемы с долгами, около 40 миллиардов на сегодня", – отметил Омельченко.

По его словам, особую тревогу вызывает ситуация с неплательщиками, которые фактически защищены от отключения из-за своего статуса.

"На балансирующем рынке 2/3 предприятий, они внесены в перечень тех предприятий, которые нельзя ограничивать в электроэнергии, и они не платят себе. Хотя эти предприятия, 2/3 из них, вообще не относятся к военной тематике или безопасности", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, такая ситуация создает почву для злоупотреблений и требует пересмотра политики в этом направлении:

"Надо, наверное, подумать, как сократить перечень этих предприятий, чтобы они не злоупотребляли своим статусом".

Напомним, эксперты и участники рынка неоднократно заявляли, что без системных изменений рынок электроэнергии рискует еще глубже погрузиться в долговой кризис, который уже сегодня подрывает стабильность энергосистемы Украины.