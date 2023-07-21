Для эффективного послевоенного восстановления экономики нам нужно изменить подход к привлечению инвестиций – Виталий Кропачев

Привлечение иностранных инвестиций – важная составляющая послевоенного восстановления украинской экономики, но нам нужно начинать с изменения самого подхода к инвестированию со стороны иностранных компаний.

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Об этом в интервью австрийским СМИ заявил украинский бизнесмен, владелец группы компаний "Укрдонинвест" Виталий Кропачев.

По его мнению, исторически сложилась ситуация, когда приоритетными отраслями для инвестирования в Украину становились сырьевые отрасли.

"То есть отрасли с низкой добавленной стоимостью и с отсутствием глубокой переработки. В Украине большие запасы сырья, но развитие таких отраслей даст мало для усиления его конкурентоспособности. Вспомните, например, какие большие объемы леса вывозились из Украины, и это происходило в форме сырья, пиломатериалов, а не конечных продуктов. Нам нужно развивать. ю добавленной стоимостью, может стать создание технопарков", – сказал Кропачев.

Отвечая на вопрос о том, не приведет ли массовый приход инвесторов к засилью иностранного капитала в Украине, как это было после финансового кризиса в Греции, Кропачев отметил, что ситуация в Украине несколько иная:

"Приход европейских инвесторов - это однозначно стабильность внутри страны. Если на территории Украины есть европейские деньги, то это уже гарантия помощи, включая вопросы войны и мира. Нам не подходит модель "мы даем вам свои деньги, разбирайтесь со своими проблемами сами". Украина стремится получить членство в ЕС, хочет в него необходимые интегрированные. европейскими компаниями.Для того, чтобы выйти на совсем другой экономический уровень и обеспечить как безопасность для Украины с военной точки зрения, так и ее конкурентоспособность на уровне Европы и всего мира. Мне импонирует подход европейских компаний. Это партнерские отношения, и у многих европейских есть компании-партнеры по всему миру".

На вопрос о том, как контролировать средства, выделяемые Украине, и подходит ли Украине жесткий вариант их учета, Виталий Кропачев ответил так:

"Сможет ли Украина сегодня восстановиться сама? Однозначно, нет. Для этого нужна помощь, в частности со стороны ЕС. Так почему же мы должны бояться контроля со стороны ЕС, если мы сами стремимся стать его частью? Контроль за использованием средств - это такая же помощь с вашей стороны, как и помощь военная, финансовая или гуманитарная. вопросы страны ЕС должны идти блоком, а не разрозненно. Так же как они помогают нам воевать, помогают оружием, таким же блоком они должны принимать решения по вопросам финансов и контроля".

"На протяжении всех последних лет Украина декларирует желание стать частью ЕС. Поэтому создание органа, который будет контролировать использование средств, будет подсказывать какие механизмы для этого необходимо внедрять в судебной системе, правоохранительной, медийной - это большое преимущество для Украины. Мы пойдем от внутренних коррупционных скандалов. Мы получим модель, при которой скорее станем Европой И по Европе не в географическом, а в ментальном смысле. Это однозначно ускорит процесс нашей интеграции. Кроме того, создание единого органа позволит осуществлять контроль эффективнее и не запутаться в деталях. Когда за что-то отвечают все – порядка не будет. Мы хотим преодолеть путь в ЕС как можно быстрее, и ментальность здесь – основной фактор для ускорения этого процесса" – добавил Кропачев.