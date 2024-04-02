Для части украинцев изменят отпуск: кто получит право на дополнительный отдых

Кабинет Министров изменил порядок предоставления отпуска при рождении ребенка. Некоторым категориям людей, имеющих право на отпуск по уходу за младенцем, теперь придется подкреплять такое право заявлением от матери ребенка.

Соответствующие изменения указаны в правительственном постановлении от 29 марта 2024 г. №356, о чем сообщили на правительственном портале. Они не касаются непосредственно категорий людей, имеющих право на декретный отпуск. По-прежнему к ним относятся:

муж женщины, родившей ребенка;

фактический отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью (но пара должна совместно проживать, вести быт, иметь взаимные права и обязанности);

бабушка, дед или другой совершеннолетний родственник ребенка, фактически осуществляющие уход за ребенком, мать или отец которого является одинокой матерью (одиноким отцом).

До изменений отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но проживает и связан с ней общим бытом, при подаче заявления о предоставлении отпуска должен предъявить документ, необходимый для государственной регистрации рождения ребенка, или свидетельство о рождении ребенка, справку о регистрации места жительства.

Теперь такое право для него должно подтверждаться:

свидетельством о рождении ребенка, где указано, что именно он отец малыша;

письменным заявлением матери о том, что они с этим мужчиной совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Совершеннолетние родственники ребенка, воспитывающегося матерью-одиночкой или отцом-одиночкой, также сохраняют право на отпуск по уходу. Но отныне им также понадобится письменное заявление одинокой матери или отца.

Также ранее OBOZ.UA сообщал о планах Верховной Рады уравнять права отца и матери на декретный отпуск, чтобы приблизить украинское законодательство к принципам гендерного равенства и социальной справедливости. В частности, планировалось предоставить определение понятиям "одинокая мать", "одинокий отец", а также обеспечить предоставление по желанию матери, отца ребенка отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

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