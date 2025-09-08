Дія сэкономила для Украины миллиарды: Федоров назвал цифры

Новое исследование показало антикоррупционную и экономическую выгоду от использования цифровой системы Дія. За пять лет работы цифровизация помогла украинцам и государству сэкономить в общей сложности 184 млрд грн.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ссылаясь на данные компании Civitta. В ходе исследования было проанализировано 87 услуг, доступных в приложении.

Главное, что нужно знать

184 млрд грн – общий антикоррупционный и экономический эффект с 2020 года. Эта сумма включает сотни миллионов часов сэкономленного времени, деньги, которые остались у граждан и бизнеса, а также средства, не потраченные на взятки и посредников.

– общий антикоррупционный и экономический эффект с 2020 года. Эта сумма включает сотни миллионов часов сэкономленного времени, деньги, которые остались у граждан и бизнеса, а также средства, не потраченные на взятки и посредников. 7,4 млрд грн в год – ежегодная экономия за счет уничтожения коррупционных схем и взяток. Особенно заметные результаты достигнуты в сферах с традиционно высоким уровнем коррупции: строительстве, оформлении статуса ВПО и дипломировании моряков. В этих областях экономия составляет 4,2 млрд грн в год.

– ежегодная экономия за счет уничтожения коррупционных схем и взяток. Особенно заметные результаты достигнуты в сферах с традиционно высоким уровнем коррупции: строительстве, оформлении статуса ВПО и дипломировании моряков. В этих областях экономия составляет в год. 49 млрд грн в год – экономия для граждан и государства от использования "базовых" онлайн-услуг. Потенциально этот показатель может вырасти до 75 млрд грн в год, если все украинцы будут пользоваться онлайн-услугами.

– экономия для граждан и государства от использования "базовых" онлайн-услуг. Потенциально этот показатель может вырасти до 75 млрд грн в год, если все украинцы будут пользоваться онлайн-услугами. 6,5 млрд грн в год – экономия благодаря запуску в приложении программ государственной поддержки, таких как єРобота, єВідновлення, "Нацкешбэк".

Федоров подчеркнул, что цифровизация – это самый эффективный инструмент для борьбы с коррупцией. По его словам, команда министерства продолжит работать над реализацией новых проектов, таких как "е-Нотариат", еАкциз и онлайн-система мониторинга игорного бизнеса, чтобы в 2026 году еще больше увеличить антикоррупционный эффект Дії.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине презентовали Дія.AI – один из первых в мире государственных виртуальных ассистентов на базе искусственного интеллекта и первый, предоставляющий услуги прямо в чате. Он может быстро найти нужную государственную услугу, проверить сведения из реестров или заказать необходимый документ.

