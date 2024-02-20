Деревообрабатывающие предприятия предупредили власти, что не будут покупать древесину из-за блокады границ и высоких цен

Деревообрабатывающие предприятия Украины не планируют покупать древесину во втором и последующих кварталах 2024 года из-за длительной блокады границы и нерыночных цен на сырье. Следовательно, остановится почти все деревообрабатывающее производство.

Об этом говорится в письмах Ассоциации деревообработчиков и лесозаготовителей Львовщины в Офис Президента и Кабинет Министров, сообщает сайт "Открытый лес".

"Ассоциация выражает серьезную обеспокоенность по поводу текущей ситуации, связанной с блокадой границ, которая приводит к серьезным проблемам для украинских переработчиков и экспортеров продукции. Украинские деревообработчики уже сталкиваются с большими сложностями из-за войны и необоснованно завышенных цен на древесину. Пока предприятия вынуждены приостанавливать или уменьшать производство, большое количество рабочих мест замораживаются, что приводит к невозможности выплаты зарплат работникам", - отмечается в письме.

По словам представителей Ассоциации, последствия подобных блокировок границы уже стали катастрофой для украинских предприятий.

"Наглядным примером кризиса в области деревообработки является то, что переработчики почти не покупали древесину в первом квартале 2024 года из-за начавшейся еще в прошлом году блокады границы, а также из-за монопольного установления высоких цен на сырье", - отмечают в Ассоциации.

Сейчас, хотя и наблюдается увеличение выставленных объемов сырья на второй квартал 2024 года из-за того, что объемы первого квартала не были выкуплены, деревообрабатывающие предприятия Украины все равно не имеют возможности покупать древесину во втором и последующих кварталах 2024 года.

"Досадно, однако, как и во время недавней блокады границ, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство лесных ресурсов Украины и ГП "Леса Украины" никоим образом не пытаются содействовать украинским переработчикам. Цены на сырье остаются слишком высокими и неконкурентными, аукционы по продаже древесины проходят в ручном режиме", - подчеркивается в письме.

Ассоциация обратилась к Правительству с просьбой принять неотложные меры для обеспечения стабильности и продолжения экспортной деятельности украинских экспортеров продукции. Совместное действие в этом направлении критически важно для сохранения рабочих мест, стабильности в экономике и обеспечения долгосрочного развития ряда отраслей экономики, в частности, деревообрабатывающей.