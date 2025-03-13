Действующий механизм ПСО угрожает финансовой стабильности газового рынка, – Харченко

Действующие специальные обязанности по обеспечению газом ряда категорий потребителей по льготным ценам не отвечают рыночным реалиям и создают серьезные финансовые риски для энергосектора.

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Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Эксперт отметил, что в нынешних условиях государство должно решить несколько критически важных задач, в частности, обеспечить своевременное финансирование закупки импортного газа в условиях дефицита.

"Перед правительством будет стоять несколько трудных задач: найти деньги, найти эти деньги вовремя и создать механизм, который убедит партнеров, что эти деньги будут возвращены", – сказал он.

По его словам, нынешний механизм льготных поставок не позволяет собрать достаточно средств, чтобы гарантировать возврат ссуд, которые Украина будет привлекать на закупку газа перед следующим отопительным сезоном.

"Уложенные на "Нафтогаз" спецобязанности по обеспечению газом ряда категорий потребителей по льготным ценам не отражают рыночной ситуации и не позволяют собрать достаточно денег, чтобы вернуть то, что мы собираемся ссудить на покупку газа", – подчеркнул эксперт.