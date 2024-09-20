Владельцы бойлеров в Украине получили предупреждение: что должен делать каждый ежемесячно

Украинцев, установивших бойлер, могут ожидать большие счета в платежках. Это касается тех пользователей коммунальных услуг, которые перестали передавать показания счетчиков – это необходимо продолжать делать, даже если горячая вода фактически не используется или в доме никто не живет.

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Об этом сообщила заместитель коммерческого директора "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) Юлия Петрик. Она подчеркнула, что только имея показания всех потребителей, коммунальщики могут эффективно распределить услуги.

"Показания счетчиков воды необходимы для распределения между потребителями объемов потребленных услуг по снабжению горячей водой и централизованным водоснабжением и водоотводом. Своевременно и корректно переданные данные являются гарантией того, что потребитель платит только за фактически потребленные объемы воды ", – подчеркнула Юлия Петрик.

В ЦКС напомнили, что показания горячей, так же как холодной воды, а также тепловой энергии, необходимо передавать ежемесячно, начиная с 5 числа каждого месяца, даже если они остались неизменными. Это может быть, если в квартире никто не живет.

Если показания счетчиков не были переданы, корректировку можно внести, обратившись в ЦКС. Но если вовремя не передать показатели приборов учета, предприятие производит начисления по средним объемам потребления предыдущего периода, но после получения актуальных данных счетчика, корректировки начислений производятся автоматически.

Также OBOZ.UA сообщал, что поверка счетчиков обязательна в Украине – это процесс проверки точности работы приборов учета потребления коммунальных услуг, и проходить его нужно каждые четыре года, а при его игнорировании потребители могут получить значительно большие счета за коммуналку. Жители временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий имеют право на отсрочку этой процедуры до трех или шести месяцев после завершения военного положения соответственно.

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