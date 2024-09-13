Обязательная поверка счетчиков: кто законно может отказаться от процедуры

В Украине проверка счетчиков является обязательной процедурой, которую нужно проходить каждые четыре года, и при ее игнорировании потребители могут получить гораздо большие счета за коммуналку. Жители временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий имеют право на отсрочку этой процедуры до трех или шести месяцев после завершения военного положения соответственно.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 7 апреля 2023 г. № 440. Согласно украинскому законодательству, эта процедура является обязательной и имеет важное значение для точности начисления платежей за потребленные услуги.

Поверка счетчиков – это процесс проверки точности работы приборов учета потребления коммунальных услуг, таких как газ, вода и электроэнергия. Эта процедура проводится в целях подтверждения правильности измерений и обеспечения соответствия счетчиков установленным стандартам. В Украине обязательная проверка счетчиков должна проводиться каждые четыре года. Процедура поверки счетчиков предполагает:

выбор организации : потребители должны самостоятельно выбрать аккредитованную организацию, имеющую право проводить поверку счетчиков;

заказ услуги : после выбора организации необходимо заказать услугу. Это может быть как государственная, так и частная компания, специализирующаяся на проведении таких проверок;

: после выбора организации необходимо заказать услугу. Это может быть как государственная, так и частная компания, специализирующаяся на проведении таких проверок; оплата услуг : стоимость поверки счетчика оплачивается потребителем. Эта сумма может варьироваться в зависимости от типа счетчика и оказывающей услугу компании;

: стоимость поверки счетчика оплачивается потребителем. Эта сумма может варьироваться в зависимости от типа счетчика и оказывающей услугу компании; проведение проверки : специалисты проводят проверку точности работы счетчика. После проверки выдается акт, подтверждающий, что устройство соответствует стандартам.

В период военного положения некоторые категории граждан освобождены от обязательной поверки счетчиков. А именно:

жители временно оккупированных территорий : этим лицам предоставлено три месяца после завершения военного положения для прохождения поверки;

: этим лицам предоставлено три месяца после завершения военного положения для прохождения поверки; жители зоны активных боевых действий : для этой категории граждан срок прохождения поверки счетчиков составляет шесть месяцев после завершения военного положения.

Важно знать, что отказаться от поверки счетчиков нельзя. Если потребитель не выполняет обязательную поверку в установленные сроки, коммунальные предприятия не имеют права использовать показания таких счетчиков для расчетов платежей. Это означает, что:

начисление за потребленные услуги будет производиться по методам, применяемым для квартир без индивидуальных счетчиков;

будет производиться по методам, применяемым для квартир без индивидуальных счетчиков; суммы в платежках могут существенно возрасти, поскольку расчеты будут выполнены по общим нормам потребления, а не по фактическим показаниям счетчика.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Дергачевский районный суд Харьковской области удовлетворил иск "Газораспределительных сетей" и обязал их клиента доплатить за газ 462,9 тыс. грн. Кроме того, еще около 7 тыс. грн придется заплатить в качестве компенсации судебного сбора.

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