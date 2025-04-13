Владельцам газовых плит рекомендуют установить специальный прибор: для чего он нужен

Жителям Украины, использующим газ – как баллонный, так и подключённый к централизованным сетям – советуют установить газовый сигнализатор. Это устройство следит за качеством воздуха в помещении и особенно необходимо там, где установлены газовые плиты. Приобрести такой прибор можно по цене от 1 225 до 3 365 грн, в зависимости от модели и функциональности.

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Об этом рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там отметили: сигнализатор газа может обнаружить утечку опасных веществ. В частности, метана, который может привести к взрыву.

Также, подчеркивается, такой прибор может обнаружить утечку пропана/бутана – из баллонов, используемых в бытовых плитах. А кроме того, окись углерода – угарного газа, который образуется при неполном сгорании топлива.

Также, отмечается, прибор может измерять концентрацию таких опасных веществ в воздухе. А кроме того, совершить аварийное отключение подачи газа и обнаруживать его утечку.

Купить же сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 225, так и за 3 365 грн. При этом, отмечается, при необходимости можно подключить устройство к охранной сигнализации – "для более быстрого реагирования на аварию".

"Нафтогаз" ввел скидку на газ для украинцев

В то же время, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких потребителей 98% в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.

В компании объяснили: скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании. При этом скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата. Она будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го, не меняются в течение года) в апреле в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

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