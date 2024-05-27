В Украине "отменили" графики: когда не будут отключать свет

В Украине на 28 мая не запланировано применение графиков отключения света. Таким образом, и промышленность, и бытовые потребители будут с электроэнергией целые сутки.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". В то же время, предупредив: ситуация крайне изменчива, а потому в течение суток все может изменится. О чем будет сообщено дополнительно.

"28 мая отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Почему завтра свет не будут отключать

В свою очередь, в Министерстве энергетики объяснили: избежать применения графиков отключений 28 мая удалось за счет нескольких факторов. В частности:

увеличения объемов внутренней генерации – в частности, атомной;

благоприятными погодными условиями и, соответственно, "высоким показателем выработки электроэнергии солнечными станциями в дневные часы".

"В то же время подчеркиваем, что из-за массированных российских атак украинская энергосистема потеряла значительный объем генерации. Энергетики 24/7 делают все возможное для восстановления и развития генерации. Также продолжаются необходимые работы на АЭС – к выходу в ремонт готовится несколько блоков, что приведет к уменьшению генерации", – подчеркнули в министерстве.

Отключения света летом

В то же время, спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян признала в разговоре с OBOZ.UA, что лето украинцы проведут с графиками отключений электроэнергии, поскольку рост температуры лишь усугубит энергетический дефицит. Ведь население будет активнее охлаждать свои дома и офисы.

"С ростом температуры воздух будет расти соответственно и потребление в Украине. То есть летняя жара придаст нагрузку на энергосистему, возрастет уровень потребления", – сказала Цатурян.

При этом она подчеркнула: поскольку электроэнергии Украине уже не хватает, рост нагрузки усилит давление на энергосистему. Поэтому:

отключения света могут стать более частыми и длинными;

украинцам следует привыкать бережно пользоваться электроустройствами.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за май украинцы заплатят за электроэнергию по текущему тарифу. Он составляет 2,64 грн/квт*ч, причем независимо от объема потребленного ресурса.

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