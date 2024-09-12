В Украине значительно выросли зарплаты в одной из сфер: где провели рекордный перерасчет и сколько теперь будут платить

В Украине самый большой рост зарплат наблюдается в области "транспорт и автобизнес". В августе средняя зарплата в этой отрасли выросла на 5% до 30 тыс. грн, тогда как средняя зарплата по всем отраслям увеличилась на 2,4% до 21,5 тыс. грн.

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Также выросли средние зарплаты в вакансиях из категорий: "телекоммуникации и связь" – 24 000 грн., +4% к июлю; "финансы, банк" – 19 000 грн, +3%; "дизайн, творчество" – 22 500 грн, +3; и некоторые другие, говорится в исследовании work.ua.

"Компании жаждут работников, как никогда раньше. Работодатели разместили наибольшее количество вакансий на сайте Work.ua с начала полномасштабного вторжения - 115 482 предложения. Учебные заведения еще с июля начали подготовку к новому учебному году и активизировали наем учителей. В августе эта тенденция продолжилась и вакансий для педагогов добавилось", – говорится в исследовании.

Ситуация на рынке труда сложная

Дефицит кадров в Украине избивает антирекорды. В строительстве он уже достиг 40%, критически не хватает специалистов почти всех рабочих специальностей, однако есть проблемы с поиском "белых воротничков" с опытом работы. Соотношение резюме и вакансий в некоторых отраслях уже достигло отметки друг к другу.

Компаниям приходится работать в условиях мобилизации мужчин, выезда женщин за границу, ограничения энергопотребления и постоянной угрозы безопасности. С одной стороны, такая ситуация ограничивает возможности восстановления, приводит к сокращению производства. Однако в то же время этот вызов заставляет бизнес быть более эффективным.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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