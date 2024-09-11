В Украине существенно пересчитали тарифы на коммуналку: какая услуга подорожала больше всего
Стоимость коммунальных услуг в Украине существенно выросла. За год – с августа 2023-го по август 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,5%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.
Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что кроме электроэнергии, также подорожали:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 9%;
- уборка мусора – на 5,4%;
- содержание и ремонт жилья – на 3,8%.
Вместе с тем, тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:
- водоснабжение;
- канализация;
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
В Украине изменят подход к коммуналке
В то же время, в Украине запустили экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Ее пользователи получат электронный кабинет, где смогут, в частности, узнать тарифы и заключить договор с поставщиками услуг. Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, ожидается, что система:
- автоматизирует процессы;
- обеспечит доступные и удобные сервисы;
- улучшит учет потребителей;
- позволит лучше контролировать качество услуг.
"Пользователи получат электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений. А также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн", – рассказал глава правительства.
При этом он подчеркнул: платформа будет интегрирована с другими информационными системами. Что обеспечит обмен данными.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам может быть отказано в получении субсидии. К примеру, из-за ошибок в заявлении или предоставлении не всех документов.
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