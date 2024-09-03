В Украине изменят подход к коммуналке: запускают единую платформу ЖКУ

В Украине запустили экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Ее пользователи получат электронный кабинет, где смогут, в частности, узнать тарифы и заключить договор с поставщиками услуг.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: ожидается, что система:

автоматизирует процессы;

обеспечит доступные и удобные сервисы;

улучшит учет потребителей;

позволит лучше контролировать качество услуг.

"Пользователи получат электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений. А также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн", – рассказал глава правительства.

При этом он подчеркнул: платформа будет интегрирована с другими информационными системами. Что обеспечит обмен данными.

Украинцам отказывают в субсидиях

В то же время, украинцам может быть отказано в получении субсидии – к примеру, из-за ошибок в заявлении или предоставлении не всех документов. В таком случае:

Если в заявлении или декларации есть ошибки, Пенсионный фонд сообщит об этом. Исправить неточности можно будет в течение 30 дней.

Если поданы не все документы, субсидия может быть назначена только после того, как в течение 30 дней с момента подачи заявления и после проверки ПФУ будет предоставлено все необходимое.

Подать же заявление на назначение субсидии можно в несколько способов. В частности:

по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;

через портал Дія (введя в поиске "Заявление на субсидию");

в центрах предоставления административных услуг

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации.

При этом подчеркивается: для заполнения заявления в электронной форме нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут столкнуться с тем, что им насчитывают завышенные объемы потребления газа, из-за чего придется платить больше, чем было потреблено. Чтобы этого избежать, следует вовремя передавать показатели счетчика газовщикам. Делать это нужно ежемесячно с 1 по 5 число.

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