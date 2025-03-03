В Украине применят отключения света 3 марта: "Укрэнерго" сделало заявление

В Украине 3 марта увеличилось потребление электроэнергии, а в целом ситуация в энергетике остается сложной. В результате с 14:00 до 21:00 будут применяться графики отключения электроэнергии для промышленности и бизнеса. Для бытовых потребителей ограничений пока не планируется, но в указанное время всех украинцев просят не включать по несколько электроприборов одновременно.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 3 марта, по состоянию на 10:00 его уровень был на 3,5% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу", – отметили энергетики.

Они уточнили, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Работы на энергообъектах продолжаются.

"Необходимость в экономном потреблении сохраняется. Для сбалансирования энергосистемы сегодня с 14:00 до 21:00 будут применяться меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в этот период", – говорится в сообщении.

При этом в "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме может изменяться. Поэтому украинцев призывают следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго):

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Напомним, несмотря на отсутствие почасовых графиков, бытовым потребителям в Украине все же могут отключать свет. Такие отключения связаны не с дефицитом электроэнергии в энергосистеме, а с повреждениями сетей из-за российских обстрелов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения затронут и бытовых потребителей.

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