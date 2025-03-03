В Украине применят отключения света 3 марта: "Укрэнерго" сделало заявление
В Украине 3 марта увеличилось потребление электроэнергии, а в целом ситуация в энергетике остается сложной. В результате с 14:00 до 21:00 будут применяться графики отключения электроэнергии для промышленности и бизнеса. Для бытовых потребителей ограничений пока не планируется, но в указанное время всех украинцев просят не включать по несколько электроприборов одновременно.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 3 марта, по состоянию на 10:00 его уровень был на 3,5% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу", – отметили энергетики.
Они уточнили, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Работы на энергообъектах продолжаются.
"Необходимость в экономном потреблении сохраняется. Для сбалансирования энергосистемы сегодня с 14:00 до 21:00 будут применяться меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в этот период", – говорится в сообщении.
При этом в "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме может изменяться. Поэтому украинцев призывают следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго):
Напомним, несмотря на отсутствие почасовых графиков, бытовым потребителям в Украине все же могут отключать свет. Такие отключения связаны не с дефицитом электроэнергии в энергосистеме, а с повреждениями сетей из-за российских обстрелов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения затронут и бытовых потребителей.
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