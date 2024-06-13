В Украине объявили об отключениях света 14 июня: павербанки и телефоны лучше зарядить
В Украине 14 июня графики отключения электроэнергии будут действовать с 18:00 до 22:00 – по всей стране. Без света в эти часы будут только те потребители, у которых на это время запланировано отключение по графику. А потому следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – заряженными.
Об отключениях сообщили в "Укрэнерго". "Энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд, согласно правительственному постановлению, не ограничивается", – говорится в сообщении.
При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.
Графики же расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.
Например, как уже сообщили в ДТЭК, в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровская областях графики будут применяться с 18:00 до 22:00. При этом энергетики предупредили, что ситуация может меняться.
"Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 18:00 до 22:00. В случае изменений будем оперативно вас информировать" – говорится в сообщении.
Электроэнергию могут отключать на 10 часов и более
В то же время, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа") ранее отметил: Украина не сможет полностью отказаться от стабилизационных графиков отключения света, причем даже несмотря на повышение тарифа на него.
"Даже повышение тарифа на электроэнергию не позволит в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Ситуация сверхсложная, а будет зимой еще сложнее – по среднему сценарию при температуре минус 10 градусов мы можем быть со светом 12-14 часов, и условно 10 часов в сутки мы можем быть без света", – сказал нардеп.
При этом он подчеркнул: не исключено, что Россия продолжит бить по украинской энергетике. А потому "нужно думать, каким образом подготовиться каждой семье к тому, что нас ожидает зимой".
Как сообщал OBOZ.UA, отключения электричества в Украине напрямую связано с ремонтом энергоблоков АЭС. Когда они вводятся в энергосистему, дефицит исчезает, а графики отключения света перестают применять, и наоборот.
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