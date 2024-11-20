Энергетики объявили график отключений света на 21 ноября: какой режим будет действовать по всей Украине
По всей Украине 21 ноября с 7:00 до 22:00 будут действовать графики отключения света. Впрочем, ограничивать подачу электроэнергии будут не всем сразу: отключения будут происходить по очередям. Самый сложный период ожидается с 11:00 до 19:00 – тогда отключать свет будут сразу двум очередям.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- с 7:00 до 11:00 будет действовать одна очередь отключений;
- с 11:00 до 19:00 – две очереди отключений
- с 19:00 до 22:00 – одна очередь отключений.
"График отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – говорится в сообщении.
При этом там напомнили: причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки России 17 ноября. "Потребляйте электроэнергию бережливо в период действия ограничений. Не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – призвали в "Укрэнерго".
Что такое очереди отключений и как их понимать
Следует помнить, что во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.
В целом существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии. Так:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В разных регионах системы отличаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
В некоторых регионах обновили графики отключений света
В то же время энергетическая компания ДТЭК обновила внешний вид графиков отключения света в ряде регионов – Киевской, Днепропетровской областях, а также городе Киеве. Теперь график будет состоять из двух зон вместо трех – светлой (электричество есть) и темной (свет отсутствует). Причина – необходимость адаптации графиков отключений к ежедневным изменениям в энергосистеме.
Там напомнили: ранее в графиках применялась еще одна зона – темно-серая, которая означала возможное отключение света. Из обновленных графиков ее убрали.
"Старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте вашего оператора системы распределения. Вы можете их использовать, если они вам более привычны", – рассказали в компании.
Сами же изменения, объяснили энергетики, решили ввести для адаптации графиков отключений к ежедневным изменениям в энергосистеме. Теперь же график отключений будет публиковаться каждый день – это, утверждается, "позволит более точно планировать свое время в день".
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