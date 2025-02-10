В Украине действуют графики отключений света: кому и когда выключают электроэнергию

Сегодня, 10 февраля, в Украине будут действовать ограничения электроснабжения промышленности и бизнеса с 06:00 до 21:00. Бытовые потребители пока не подпадают под отключение, но ситуация может изменяться. Украинцев призывают использовать электроэнергию бережливо.

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Об этом пишет "Укрэнерго". В последнее время энергетическая ситуация в Украине остается напряженной из-за постоянных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Несмотря на это страна смогла пройти зиму без масштабных отключений электроэнергии, хотя эксперты и прогнозировали энергетический коллапс. Согласно официальным сообщениям, 10 февраля временные ограничения будут действовать в промежутке с 06:00 до 21:00 и будут касаться только промышленных предприятий и бизнеса. Это означает, что большие потребители энергии вынуждены будут либо ограничить свою деятельность, либо перейти на альтернативные источники питания.

На бытовых потребителей эти отключения пока не распространяются, но энергетики предупреждают, что объем и график ограничений могут изменяться в течение дня. Основная причина введения ограничений – повреждение энергообъектов при последних массированных российских атаках. В результате вражеских обстрелов ряд электростанций и подстанций подверглись разрушениям, что повлияло на баланс производимой и потребляемой электроэнергии.

Энергетики активно работают над восстановлением поврежденных объектов, чтобы уменьшить потребность в ограничениях и вернуть стабильное энергоснабжение. Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки. В частности:

не включать одновременно несколько мощных электроприборов;

по возможности пользоваться стиральными машинами, бойлерами и другими энергоемкими устройствами в ночное время;

следить за официальными сообщениями облэнерго о возможных изменениях в графике ограничений.

Несмотря на скептические прогнозы ряда экспертов Украина смогла пройти зиму без массовых отключений электроэнергии. Последнее массовое аварийное отключение света произошло 7 февраля в нескольких областях, включая Харьковскую, Сумскую, Донецкую, Полтавскую, Запорожскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Черкасскую часть. Отключения в основном затронули промышленные предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, имеющим зарядные станции, в период простоя следует периодически частично разряжать их и заряжать. Это позволит продлить срок работы высокостоимых устройств, когда они снова понадобятся при отключении электроэнергии.

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