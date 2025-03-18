В одном из городов Украины будут отключать свет 4 дня: список адресов и график

Жителей Днепра ждут временные отключения света в течение следующей недели. Причина ограничений энергоснабжения – проведение плановых ремонтных работ.

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Об этом сообщили в Штабе сплоченных общин. Свет будут ограничивать в течение 18-21 марта по следующим адресам:

18 марта (с 8:00 до 17:00):

(с 8:00 до 17:00): ул. Автостроя : 1, 3, 5, 6, 6К, 7-21 (нечетные);

: 1, 3, 5, 6, 6К, 7-21 (нечетные);

ул. Академика Янгеля : 61-81 (нечетные);

: 61-81 (нечетные);

ул. Домотканская : 7;

: 7;

ул. Софиевская : 4-6, 8, 12, 14, 16;

: 4-6, 8, 12, 14, 16;

пр-т. Богдана Хмельницкого : 67, 72-102 (парные), 108А.

19 марта (с 8:00 до 17:00):

(с 8:00 до 17:00): ул. Независимости : 8, 8Б, 10, 12, 12А, 14, 16, 16К;

: 8, 8Б, 10, 12, 12А, 14, 16, 16К;

пр-т. Александра Поля : 100, 104, 106, 106А, 108, 110;

: 100, 104, 106, 106А, 108, 110;

ул. Макарова : 31А, 32;

: 31А, 32;

пров. Энергетический : 2-8 (парные), 8А.

20 марта (с 9:00 до 17:00):

(с 9:00 до 17:00): ул. Квартальная : 29;

: 29;

ул. Мирослава Скорика : 1.

21 марта : с 8:00 до 17:00 ул. Агатовой, Радуги, Дорога Соломенская, Татарская, Яхонтова, пер. Голубой, Изумрудный и Фиалковый ; с 9:00 до 17:00 ул. Квартальная и Мирослава Скорика .

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Следует отметить, что в ночь на 17 марта Россия устроила очередную дроновую атаку на Украину – в результате падения обломков пострадали объекты украинской энергетики. Поэтому возникали проблемы с электроснабжением в Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях, а также применялись графики отключений электроэнергии, но только для промышленности и бизнеса.

В Министерстве энергетики украинцы регулярно призывают рационально потреблять электроэнергию. Особенно это касается пиковых часов утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

"Энергетики предпринимают необходимые меры по стабилизации энергосистемы после обстрелов энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы на поврежденных энергообъектах продолжаются", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что масштабные отключения света в Украине могут вернуться в любой момент из-за сложной ситуации в энергетике в связи с российскими обстрелами. К примеру, мелкая авария на одном из энергоблоков может вывести определенную мощность из эксплуатации на 2-3 дня, что приведет к необходимости введения ограничений.

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