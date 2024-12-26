В Харькове после утреннего обстрела частично возобновили теплоснабжение: без отопления остаются около 300 тыс. людей

В Харькове после обстрела 25 декабря ближе к вечеру частично удалось возобновить подачу центрального отопления в жилые дома. Речь идет о 1378 домах – это около 200 тысяч квартир.

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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что работы еще идут, а специалисты продолжат работу и ночью.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал в телеэфире, что значительная часть жителей города все еще остается без теплоснабжения и горячей воды.

Это около 100 тысяч абонентов, то есть условно 300 тысяч населения в самом Харькове. Так же в двух громадах, Песочинской и Солоницевской, примерно 16 тысяч абонентов тоже остаются без этих услуг.

"Все наши объекты находятся уже в стадии ремонта. Наша задача – максимально быстро это все восстановить. Что касается электроснабжения, оно пока восстановлено, однако действуют аварийные веерные отключения. Одновременно примерно 15% абонентов у нас без электроснабжения, это нам позволяет стабилизировать эту ситуацию и наладить предоставление этих услуг для наших потребителей", – отметил Синегубов.

Он сообщил, что при обстреле Харькова враг целил не только по объектам электроснабжения, но прежде всего по объектам теплоснабжения и снабжения горячей водой.

Синегубов добавил, что в городе сейчас развернуто более 360 "пунктов незламности", они все работают в круглосуточном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, по Харькову утром 25 декабря прилетели по меньшей мере 12 вражеских ракет. В городе есть разрушения, вспыхнули пожары, пострадали по меньшей мере четверо гражданских.

Впоследствии стало известно, что в Харькове обнаружили российскую ракету Х-59. Она не сдетонировала, взрывотехники работали над ее обезвреживанием.

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