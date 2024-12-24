"Укрзалізниця" обновила правила покупки некоторых билетов на поезда: как их теперь получить

"Укрзалізниця" расширила возможности для украинских военнослужащих. Теперь им не нужно будет обращаться в железнодорожную кассу, чтобы приобрести билеты на поезд из специального резерва – они смогут это сделать прямо из собственного смартфона.

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В компании сообщили о присоединении к сервису поддержки военных "Плюси". Это позволит пользователям приложения "Армія+" покупать четыре билета за один раз из спецрезерва на поезда, следующие из или в города, приближенные к зоне ведения боевых действий.

Такие билеты доступны в срок от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции, когда билеты на обычные места заканчиваются. Но они не хранятся в кабинете УЗ, поэтому их обязательно нужно отправить по собственной электронной почте или сделать скриншот после приобретения.

Также в приложении можно выбрать любое из свободных мест на требуемый рейс. В то же время, сервис бронирования билетов для военных также продолжит функционировать.

"Запуск программы – один из систематических шагов для облегчения жизни военнослужащим Сил обороны Украины и проявление уважения к тем, кто отдает все, чтобы страна продолжала жить", – отметили в "Укрзалізниці".

Ранее сообщалось, что в спецрезерв выделяется более 500 проездных документов ежедневно. Предварительное резервирование билетов для военнослужащих и членов их семей осуществляется преимущественно на места в купейных вагонах, но при необходимости и технической возможности также добавляются места в плацкартных вагонах и вагонах 1 класса поездов "Интерсити+". Но, по мнению военных, билетов, выделяемых по броне, все равно не хватает.

Также OBOZ.UA сообщал, что "Укрзалізниця" назначила беспересадочные вагоны по маршруту Чернигов – Рахов. Они будут прикрепляться к поездам из Чернигова в Ивано-Франковск и из Сум в Рахов. Билеты в вагон из Чернигова в Рахов на рейс 27 декабря стоят 512,55 грн.

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