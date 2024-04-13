Украинцы вправе меньше платить за некачественную коммуналку: в Госпотребслужбе озвучили конкретный механизм

В Украине закон "О жилищно-коммунальных услугах" предусматривают конкретные механизмы защиты прав потребителей. Одним из таких механизмов и есть составление акта-претензии. Его нужно оформлять в случае, если вам оказывают некачественную услугу (например, вместо горячей воды из крана идет холодная).

Об этом говорится в разъяснении Госпотребслужбы. Следовательно, если ваши права потребителя нарушены при пользовании оплаченными жилищно-коммунальными услугами, то следует задокументировать нарушения и выставить претензию за некачественно предоставленные услуги.

Шаг 1 "Сообщение о нарушении"

зафиксируйте обстоятельства, к которым привело непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг (если это затопление, порча имущества – фотографируйте поврежденную технику, мебель, стены и т.п.);

письменно обратитесь к поставщику услуг и сообщите о нарушении (рекомендованное письмо с уведомлением о вручении или лично, пригласив в канцелярии отметку о получении на вашей копии).

Шаг 2 "Проверка качества услуг и составление акта-претензии"

исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирного дома обязаны прибыть по вызову потребителя в сроки, определенные в договоре о предоставлении соответствующих услуг, но не позднее чем в течение 1 суток с момента получения претензии потребителя;

по результатам проверки составляется акт-претензия в 2-х экземплярах (1 экземпляр передается потребителю, 2 – хранится у исполнителя коммунальной услуги (его представителя) или управляющего многоквартирным зданием).

Если потребитель и представитель поставщика услуг не пришли к согласию в вопросах подтверждения нарушений, то акт-претензия подписывается с замечаниями, которые являются его неотъемлемой частью. Результаты проверки качества услуг могут быть обжалованы в судебном порядке.

Шаг 3 "Обращение в Госпродпотребслужбу"

если в течение суток представитель поставщика услуг не явился или отказывается без обоснования от подписания акта-претензии, то акт считается действительным, если его подписали не менее двух потребителей, указав свой адрес, ФИО, подпись;

акт-претензия направляется исполнителю коммунальной услуги или управляющему многоквартирным домом заказным письмом; если исполнитель коммунальных услуг или управляющий многоквартирного дома в течение пяти рабочих дней после регистрации акта не дает исполнителю ответа, потребитель вправе обратиться в Госпродпотребслужбу.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно быть принято правительством, а не Нацкомиссией.

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