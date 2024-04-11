Украинцы будут платить за свет по тройному тарифу: кого обяжут

"Предприимчивые" потребители электроэнергии в Украине стали больше платить за воровство тока. Теперь за украденное электричество нужно расплачиваться по тарифу, который втрое выше обычного, – от 6,03 до 8,79 грн за кВт*ч (в зависимости от периода). То есть за кражу, к примеру, 50 кВт*ч придется заплатить до 439,5 грн.

Для сравнения: стандартный тариф на свет для бытовых потребителей установлен на уровне 2,64 грн/кВт*ч, то есть за тот же объем тока, потребленный честным образом, нужно отдать 132 грн. Об этом сообщили в "Винницаоблэнерго".

"Ранее в расчете акта о нарушении применялся тариф, по которому потребитель рассчитывался за электричество. Сейчас это – цена затрат облэнерго на покупку 1 кВт*ч электроэнергии, а также стоимость ее распределения и передачи", – объяснили в облэнерго.

Тарифы на передачу и распределение тока являются постоянными, они утверждаются регулятором (НКРЭКУ). А вот средняя цена покупки электроэнергии на балансирующем рынке определяется постфактум и каждый месяц разная.

"Например: в 2023 году данная цена изменялась в пределах от 3,17 до 5,07 грн/кВт*ч без НДС. Соответственно достаточно в широких пределах изменялся и тариф для расчета по актам о нарушениях: от 6,03 до 8,79 грн/кВт*ч", – отметили в компании.

Таким образом, потребители, решившиеся на воровство тока, не просто рассчитаются за все использованное электричество, но еще и заплатят по цене выше рыночной. "Для бытовых потребителей цена выходит почти в три раза выше – не 2,64 грн/кВт*ч (утвержденный тариф на электроэнергию), а от 6,03 до 8,79 грн/кВт*ч", – резюмировали в облэнерго.

В связи с этим энергетики призывают украинцев придерживаться правил потребления электроэнергии. В облэнерго уверяют: сэкономить таким образом не получится.

Как сообщал OBOZ.UA,вВ настоящее время в Украине не планируют повышать тариф на электроэнергию с текущих 2,64 грн за кВт*ч без учета объема потребления. Однако исключать этого нельзя – прежде всего, из-за необходимости проведения ремонтов поврежденных россиянами энергообъектов.

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