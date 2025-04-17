Украинцев штрафуют на десятки тысяч за газовые нарушения: кого накажут после проверки

Украинцев "штрафуют" из-за ряда газовых нарушений. После того, как газовики найдут проблему, они могут отключить газоснабжение и произвести перерасчет сумм в платежках.

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Как пишет издание ГазПравда, самая дорогая афера – врезка в трубопровод. В таком случае помещению после обнаружения факта нарушения доначислят неучтенные кубы за 2 года. Но если хозяева приобрели право собственности на это домохозяйство менее 2 лет назад, то период будут считать со дня приобретения такого права. Так что за два года таких нарушителей, ожидает "финансовый сюрприз" в размере около 140 тыс. грн.

Следующее "дорогостоящее" нарушение – это несанкционированное вмешательство в работу счетчика газа путем скрытых мер. То есть, когда потребитель хитрит, засовывает какие-то магниты в приборы учета, повреждает пломбы на приборе и т.д. За такое нарушение начало периода, за который определяется объем неучтенного газа, считается со дня установки счетчика газа и/или поврежденных пломб. Но не больше 12 месяцев. Штраф нашему условному домохозяйству за такое нарушение составит около 70 тыс. грн.

Дополнительные несанкционированные приборы. Наказания не избежать и владельцам квартир, до сих пор официально не оборудованных счетчиком газа и платящих за голубое топливо по нормам потребления. Однако без должного уведомления оператора ГРМ установили у себя дополнительные газовые приборы, например, еще одну газовую плиту. Размер штрафа для хозяина помещения, где проживает 4 человека, отсутствует горячее водоснабжение и есть централизованное отопление, и в котором исподтишка установили вторую газовую плиту может быть в пределах 7 тыс. грн.

Превышение мощности приборов

Заменили в доме газовый котел на более мощный или установили какие-либо другие газовые приборы, в результате чего превысили диапазон вычисления счетчика газа – ждите штрафа. Вам потребуется компенсировать объем неучтенного газа. Его считают исходя из 70% предельных объемов потребления природного газа населением с учетом всех газовых приборов и устройств максимум за 6 последних месяцев.

Также накажут за следующие нарушения:

Несанкционированное возобновление потребления газа

Увеличение отапливаемой площади

Неисправный счетчик

"В некоторых случаях газоснабжение сразу не прекращают, однако изменяют режим начисления нарушителю. То есть объем потребленного газа считают не по имеющемуся счетчику или нормам потребления, а по так называемым "штрафным" предельным объемам потребления. Это, в частности, может произойти, если сознательно не допускать представителей Оператора ГРМ к счетчику или квартире", – отмечает издание.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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