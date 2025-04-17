Украинцев штрафуют на десятки тысяч за газовые нарушения: кого накажут после проверки
Украинцев "штрафуют" из-за ряда газовых нарушений. После того, как газовики найдут проблему, они могут отключить газоснабжение и произвести перерасчет сумм в платежках.
Как пишет издание ГазПравда, самая дорогая афера – врезка в трубопровод. В таком случае помещению после обнаружения факта нарушения доначислят неучтенные кубы за 2 года. Но если хозяева приобрели право собственности на это домохозяйство менее 2 лет назад, то период будут считать со дня приобретения такого права. Так что за два года таких нарушителей, ожидает "финансовый сюрприз" в размере около 140 тыс. грн.
Следующее "дорогостоящее" нарушение – это несанкционированное вмешательство в работу счетчика газа путем скрытых мер. То есть, когда потребитель хитрит, засовывает какие-то магниты в приборы учета, повреждает пломбы на приборе и т.д. За такое нарушение начало периода, за который определяется объем неучтенного газа, считается со дня установки счетчика газа и/или поврежденных пломб. Но не больше 12 месяцев. Штраф нашему условному домохозяйству за такое нарушение составит около 70 тыс. грн.
Дополнительные несанкционированные приборы. Наказания не избежать и владельцам квартир, до сих пор официально не оборудованных счетчиком газа и платящих за голубое топливо по нормам потребления. Однако без должного уведомления оператора ГРМ установили у себя дополнительные газовые приборы, например, еще одну газовую плиту. Размер штрафа для хозяина помещения, где проживает 4 человека, отсутствует горячее водоснабжение и есть централизованное отопление, и в котором исподтишка установили вторую газовую плиту может быть в пределах 7 тыс. грн.
- Превышение мощности приборов
Заменили в доме газовый котел на более мощный или установили какие-либо другие газовые приборы, в результате чего превысили диапазон вычисления счетчика газа – ждите штрафа. Вам потребуется компенсировать объем неучтенного газа. Его считают исходя из 70% предельных объемов потребления природного газа населением с учетом всех газовых приборов и устройств максимум за 6 последних месяцев.
Также накажут за следующие нарушения:
- Несанкционированное возобновление потребления газа
- Увеличение отапливаемой площади
- Неисправный счетчик
"В некоторых случаях газоснабжение сразу не прекращают, однако изменяют режим начисления нарушителю. То есть объем потребленного газа считают не по имеющемуся счетчику или нормам потребления, а по так называемым "штрафным" предельным объемам потребления. Это, в частности, может произойти, если сознательно не допускать представителей Оператора ГРМ к счетчику или квартире", – отмечает издание.
Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.
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