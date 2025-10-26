Украинцам упростили получение помощи на оплату коммуналки: как оформить

В Украине упростили процедуру получения льгот на оплату коммунальных услуг для ветеранов войны – теперь достаточно подать одно заявление вместо двух. Подать его можно лично, по почте или онлайн через портал Пенсионного фонда, где все данные обрабатываются автоматически.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Там отмечают, что нововведение призвано уменьшить бюрократию и сделать доступ к льготам более удобным, в частности для ветеранов, которые часто сталкиваются с трудностями в сборе справок и бумажных документов.

Упростить процедуру позволило постановление Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года № 1395, которым введен экспериментальный проект по совершенствованию порядка постановки на учет ветеранов войны и предоставления им льгот. Ранее ветеран войны должен был подавать два отдельных заявления:

о включении в Реестр лиц, имеющих право на льготы;

о непосредственном предоставлении этих льгот.

Теперь эти две процедуры объединены, ветеран подает одно упрощенное заявление – о постановке на учет и одновременно о предоставлении льгот. В форме нужно указать меньше информации, а система часть сведений автоматически подтягивает из государственных реестров, это уменьшает вероятность ошибок и ускоряет рассмотрение документов.

Кто может подать заявление

Подать заявление могут не только сами ветераны войны, но и члены их семей, если они имеют на это право. В частности:

муж или жена ветерана;

нетрудоспособные родители;

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы;

лицо, проживающее вместе с ветераном, имеющее инвалидность I группы и ухаживающее за ним, если ветеран не состоит в браке.

Это важно, ведь во многих случаях именно родственники занимаются оформлением документов, когда ветеран имеет проблемы со здоровьем или физически не может обратиться в органы ПФУ лично. Подать упрощенное заявление можно тремя способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины; по почте – отправив документы в соответствующее отделение ПФУ;

– отправив документы в соответствующее отделение ПФУ; онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua.

Пошаговая инструкция подачи онлайн

авторизуйтесь на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

в меню слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

ознакомьтесь с условиями во всплывающем окне и нажмите "Продолжить";

откроется форма, где нужно выбрать "Заявление о постановке на учет ветерана войны и предоставления ему льгот по экспериментальному проекту";

заполните все поля – личные, паспортные, адресные и банковские данные;

при необходимости добавьте сканированные копии документов, подтверждающих право на льготу.

Требования к сканам

размер файла не более 1 Мб;

формат JPG, JPEG или PDF;

документы с нескольких страниц – объединены в один файл;

сканы должны быть цветными, четкими и читабельными.

После заполнения нужно поставить галочку согласия на обработку персональных данных, нажать "Сформировать заявление", проверить информацию и нажать "Подписать и отправить в ПФУ". Результаты рассмотрения можно просмотреть в разделе "Мои обращения" → "Статус обращения".

По словам представителей Пенсионного фонда, цель эксперимента – упростить доступ ветеранов к государственным льготам и постепенно перевести социальные услуги в электронный формат. В будущем подобная система может быть распространена и на другие категории граждан, в частности на пенсионеров, лиц с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц.

