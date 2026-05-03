Украинцам стоит готовить запасы воды: сколько литров нужно, чтобы пережить длительные перебои

Дарина Герцева
Почему украинцам стоит готовить запасы уже сегодня

Российские удары по водной инфраструктуре могут оставить украинцев без воды на недели или даже месяцы, поэтому запас нужно сделать заранее. Минимальная норма – 2 литра питьевой и 10-15 литров технической воды на человека ежедневно, плюс альтернативный источник вблизи дома.

Об этом рассказал предприниматель и вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира в комментарии медиа. По его словам, ситуация в разных городах страны отличается, если крупные мегаполисы имеют более устойчивую инфраструктуру, то отдельные населенные пункты остаются уязвимыми.

Лучшим примером относительной устойчивости является Киев. Столица имеет разветвленную систему водоснабжения с несколькими источниками и сложной сетью распределения. Даже в случае повреждений вода может подаваться с перебоями, но не исчезнет полностью. Другая ситуация – в городах, которые зависят от одного источника.

Как объясняет эксперт, в таких случаях достаточно одного попадания, чтобы система вышла из строя на длительное время. Восстановление может длиться не недели, а месяцы. Вопрос запасов становится ключевым, эксперт советует ориентироваться на базовые нормы потребления:

  • 2 литра на человека в сутки для питья;
  • 10-15 литров в сутки для гигиены и бытовых нужд.

Для примера, семье из трех человек на одну неделю нужно – 42 литра питьевой воды и от 210 до 315 литров технической. Отмечается, что это минимум, который позволит продержаться в случае полного исчезновения централизованного водоснабжения.

Наличие запаса – лишь половина дела, ведь важно также правильно его хранить. Специалисты рекомендуют:

  • использовать стеклянную тару или пищевой пластик (PET, HDPE);
  • избегать емкостей из-под молока или соков;
  • хранить воду в темном прохладном месте;
  • плотно закрывать тару;
  • обновлять питьевую воду каждые 6 месяцев.

Отдельное внимание стоит обратить на температуру и свет. Солнечные лучи могут вызвать "цветение" воды, а перегрев или мороз – повредить тару и испортить ее содержимое.

Кроме запасов, эксперты советуют заранее определить альтернативный источник воды. Идеально, если он расположен в пределах одного километра от дома, это может быть:

  • колодец;
  • скважина;
  • бювет, не подключенный к централизованной системе.

По оценкам экспертов, общие убытки водной инфраструктуры Украины уже достигают миллиардов долларов. В то же время для полного восстановления систем понадобятся годы и значительные инвестиции.

Дополнительной угрозой остаются кибератаки на системы управления, в частности SCADA. В случае их успешного применения даже неповрежденная физически инфраструктура может временно потерять управляемость. Правительство уже работает над усилением устойчивости водоснабжения, в числе ключевых направлений:

  • защита объектов критической инфраструктуры;
  • установление резервного питания для водоканалов;
  • развитие альтернативных систем подачи воды;
  • внедрение распределенной генерации.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы, полностью обезопасить систему невозможно, но ее можно сделать более выносливой и способной к быстрому восстановлению. Он отмечает, что в отличие от отключений электроэнергии, к которым украинцы уже частично адаптировались, проблемы с водой могут иметь значительно более серьезные последствия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, летом не прогнозируется существенных и длительных отключений света, ведь плановые ремонты на АЭС проводятся поэтапно и не должны повлиять на стабильность энергосистемы. В то же время ситуация зависит от безопасности энергетической инфраструктуры и экономного потребления электроэнергии самими украинцами.

