Украинцам стоит готовить запасы воды: сколько литров нужно, чтобы пережить длительные перебои

Российские удары по водной инфраструктуре могут оставить украинцев без воды на недели или даже месяцы, поэтому запас нужно сделать заранее. Минимальная норма – 2 литра питьевой и 10-15 литров технической воды на человека ежедневно, плюс альтернативный источник вблизи дома.

Об этом рассказал предприниматель и вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира в комментарии медиа. По его словам, ситуация в разных городах страны отличается, если крупные мегаполисы имеют более устойчивую инфраструктуру, то отдельные населенные пункты остаются уязвимыми.

Лучшим примером относительной устойчивости является Киев. Столица имеет разветвленную систему водоснабжения с несколькими источниками и сложной сетью распределения. Даже в случае повреждений вода может подаваться с перебоями, но не исчезнет полностью. Другая ситуация – в городах, которые зависят от одного источника.

Как объясняет эксперт, в таких случаях достаточно одного попадания, чтобы система вышла из строя на длительное время. Восстановление может длиться не недели, а месяцы. Вопрос запасов становится ключевым, эксперт советует ориентироваться на базовые нормы потребления:

2 литра на человека в сутки для питья;

для питья; 10-15 литров в сутки для гигиены и бытовых нужд.

Для примера, семье из трех человек на одну неделю нужно – 42 литра питьевой воды и от 210 до 315 литров технической. Отмечается, что это минимум, который позволит продержаться в случае полного исчезновения централизованного водоснабжения.

Наличие запаса – лишь половина дела, ведь важно также правильно его хранить. Специалисты рекомендуют:

использовать стеклянную тару или пищевой пластик (PET, HDPE);

избегать емкостей из-под молока или соков;

хранить воду в темном прохладном месте;

плотно закрывать тару;

обновлять питьевую воду каждые 6 месяцев.

Отдельное внимание стоит обратить на температуру и свет. Солнечные лучи могут вызвать "цветение" воды, а перегрев или мороз – повредить тару и испортить ее содержимое.

Кроме запасов, эксперты советуют заранее определить альтернативный источник воды. Идеально, если он расположен в пределах одного километра от дома, это может быть:

колодец;

скважина;

бювет, не подключенный к централизованной системе.

По оценкам экспертов, общие убытки водной инфраструктуры Украины уже достигают миллиардов долларов. В то же время для полного восстановления систем понадобятся годы и значительные инвестиции.

Дополнительной угрозой остаются кибератаки на системы управления, в частности SCADA. В случае их успешного применения даже неповрежденная физически инфраструктура может временно потерять управляемость. Правительство уже работает над усилением устойчивости водоснабжения, в числе ключевых направлений:

защита объектов критической инфраструктуры;

установление резервного питания для водоканалов;

развитие альтернативных систем подачи воды;

внедрение распределенной генерации.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы, полностью обезопасить систему невозможно, но ее можно сделать более выносливой и способной к быстрому восстановлению. Он отмечает, что в отличие от отключений электроэнергии, к которым украинцы уже частично адаптировались, проблемы с водой могут иметь значительно более серьезные последствия.

