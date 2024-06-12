Украинцам раздадут деньги на оплату коммуналки: компенсируют повышение тарифа на электроэнергию

В Украине из-за роста тарифов на электроэнергию размер жилищной субсидии и льготы на жилищно-коммунальные услуги пересчитают. Перерасчет Пенсионный фонд проведет автоматически, никуда дополнительно обращаться не нужно.

"Также напоминаем, что субсидия предоставляется, если семья платит за коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж. Размеры же обязательного платежа остаются неизменными. То есть фактически вы будете оплачивать столько же, сколько платили до увеличения тарифов. Разницу – компенсирует государство", – отмечают в Минсоце.

Сейчас в стране около 1,8 млн домохозяйств получают жилищные субсидии, среднегодовой размер субсидии до повышения тарифов составил 1490 грн. Еще 1,3 млн домохозяйств получают льготы на жилищно-коммунальные услуги. Среднегодовой размер льготы на ЖКУ составил 1300 грн.

"Обращаем внимание, что для того, чтобы платежки за коммунальные услуги не стали непосильным финансовым бременем, по-прежнему можно обратиться за оформлением жилищной субсидии или льготы. Программа продолжает действовать", – отмечают в министерстве.

При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных и/или задекларированных в жилом помещении. Однако при подаче заявления не забудьте отметить, кто фактически проживает в квартире/доме. Если на день обращения за назначением субсидии кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства, и тогда его доходы не будут учитываться.

Если в жилом помещении прописаны три человека, но жена с ребенком выехали за границу и находятся там более 60 дней, жилищная субсидия назначается в расчете на одного члена домохозяйства, то есть на мужа.