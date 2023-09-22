Украинцам озвучили тариф на свет в октябре: сколько придется платить

В октябре украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре. Он составляет 2,64 грн за киловатт*час – независимо от объема потребления.

Более того, сообщил министр энергетики Герман Галущенко, планируется не менять этот тариф до окончания отопительного сезона 2023-2024 гг., то есть до марта-апреля.

Он напомнил, что до конца декабря 2023 года в Украине действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО) относительно обеспечения доступной электроэнергией населения. А потому в настоящее время нет никаких планов по увеличению тарифов на электроснабжение для бытовых потребителей.

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"Мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", – сказал министр.

Можно платить меньше

Впрочем, украинцы могут платить за свет значительно меньше – 1,32 грн за кВт*час. Однако только за электричество, потребленное в период с 23:00 вечера до 7:00 утра. Для этого нужно установить двухзонные счетчики, работающих по принципу "день – ночь". То есть электроэнергия днем дороже, а ночью дешевле.

Для примера возьмем семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухзонного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу (2,64 грн) – 792 грн.

Если часть потребляемой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будут включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу (1,32 грн). За потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 264 грн и столько же – за дневное. То есть в сумме 528 грн.

Так, только за один месяц можно сэкономить более 260 грн. Окупаемость двухзонного счетчика стоимостью 3000 грн при таком потреблении составит около года, после чего начнется чистая экономия. Также важно учитывать, что если тарифы все же повысят, то срок окупаемости сократится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год – с августа 2022 года по август 2023-го – стоимость услуг ЖКХ выросла на 14,2%. При этом подорожало практически все. Больше всего – электроэнергия, на 69,7%.

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