Украинцам могут не начислить субсидию: кому нужно срочно обратиться в Пенсионный фонд

Большинству украинцев, которые уже получают субсидию и у которых не произошло изменений в составе семьи, повторно подавать документы не нужно, но новым заявителям и семьям, в которых произошли изменения, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Если подать документы с 1 октября по 30 ноября включительно , субсидию назначат с начала отопительного периода, а при более позднем обращении – с месяца подачи заявления.

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Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда. Особенно важно это учесть в преддверии отопительного сезона. С 1 октября порядок расчета субсидии меняется, ведь помощь будет начисляться уже по правилам отопительного периода.

Кому не нужно повторно оформлять субсидию

Если семья уже получает жилищную субсидию, а ее обстоятельства остались без изменений, повторно подавать заявление в Пенсионный фонд не нужно. В таком случае размер помощи определяется автоматически. ПФУ учитывает необходимые данные и проводит соответствующий перерасчет. То есть человеку не нужно каждый раз перед началом отопительного сезона заново собирать документы и подавать заявление.

Автоматически может быть определена субсидия и для домохозяйств, в которых в предыдущем периоде ее размер составлял 0 гривен. Однако автоматический перерасчет не означает, что обращаться в Пенсионный фонд не нужно никому. Если в семье или жилье произошли изменения, о них необходимо сообщить.

В каких случаях необходимо обратиться в ПФУ

Прежде всего самостоятельно подавать документы нужно людям, которые оформляют жилищную субсидию впервые. Также обращение необходимо, если изменились обстоятельства, которые могут повлиять на право семьи на помощь или на ее размер.

В частности, речь идет об изменении количества людей, зарегистрированных в жилье. Например, если кто-то зарегистрировался в квартире или доме или, наоборот, выбыл из числа зарегистрированных, об этом нужно сообщить в Пенсионный фонд. Изменения могут касаться и состава семьи члена домохозяйства. Также основанием для обращения является изменение перечня жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется семья.

Это важно, поскольку субсидия рассчитывается с учетом конкретных обстоятельств домохозяйства. Если информация, которой располагает ПФУ, уже не соответствует действительности, расчет может потребовать корректировки.

Что делать тем, кому ранее отказали из-за долгов

Отдельно обратиться за субсидией могут граждане, которым ранее отказали в назначении помощи из-за задолженности за коммунальные услуги, но ситуация с долгом изменилась. Например, задолженность могла быть полностью погашена. Другой вариант — с поставщиком был заключен договор о реструктуризации долга.

Также субсидию могут оформлять люди, которые оспаривают задолженность в суде. В таком случае необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства.

То есть предыдущий отказ из-за задолженности не означает, что человек навсегда лишен возможности получать помощь. Если причина отказа изменилась, можно повторно обратиться в Пенсионный фонд.

Какие документы нужны

Для назначения жилищной субсидии основными документами являются заявление и декларация о доходах и расходах. Их нужно заполнить по установленным формам. Впрочем, в зависимости от ситуации могут понадобиться дополнительные подтверждения.

Например, если человек арендует квартиру или дом, может понадобиться договор аренды жилья. Если коммунальный долг реструктуризирован — копия соответствующего договора. Для внутренне перемещенных лиц, оформляющих субсидию по фактическому месту проживания, может потребоваться справка ВПЛ.

Украинцы могут выбрать удобный способ обращения в Пенсионный фонд. В частности, документы можно подать лично в сервисном центре ПФУ или отправить по почте в территориальный орган Пенсионного фонда.

Есть и дистанционные варианты. Заявление можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд". Кроме того, документы принимают уполномоченные представители территориальных общин и сотрудники центров предоставления административных услуг.

Подать заявление можно также через портал Дія. Таким образом, для оформления субсидии не обязательно лично ехать в Пенсионный фонд. Значительную часть процедур можно пройти онлайн.

Для получения субсидии имеет значение не только само обращение, но и дата подачи документов. Если обратиться за субсидией с1 октября по 30 ноября включительно, помощь назначается с начала отопительного периода.

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