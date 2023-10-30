Украинцам доначисляют десятки и даже сотни тысяч гривен за газ: за что придет космическая платежка любому 

Украинцы массово получают "доначисления" за газ. Речь идет о десятках и даже сотнях тысяч гривен. Такие счета приходят тем, у кого есть царапины, отверстия или любые другие повреждения на газовом счетчике. Как показала практика, даже если клиент сам обнаружил повреждения на счетчике и пожаловался в газовую службу, ему все равно начислят огромный штраф.

О том, кому и сколько придется заплатить за газ из-за проблем со счетчиком, читайте в материале OBOZ.UA.

Украинцев могут заставить доплатить десятки тысяч гривен. Вот один из случаев

Несколько дней назад в Каменском Днепропетровской области суд обязал местного жителя заплатить "Днепропетровскгазу" 104 тыс. грн фактически в виде штрафа. При чем украинец сам обратился в газовую службу. В феврале 2023-го он пожаловался Оператору ГТС на повреждение счетчика. Представители оператора приехали через две недели.

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Счетчик действительно оказался поврежденным. "Был составлен акт выявления нарушений №003011, протокол № 003011 о демонтаже счетчика газа и направлении для проведения внеочередной поверки и экспертизы и акт о нарушении № DP 003011", – говорится в материалах судебного дела №2/336/2369/2023.

Счетчик сняли и отправили на экспертизу и она подтвердила: прибор работал неисправно из-за повреждения. Комиссия доначислила 104 тыс. грн за газ якобы за период, когда мог быть испорчен прибор учета голубого топлива. Кроме указанного штрафа, также пришлось заплатить 2 684 грн судебного сбора.

Такие решения: распространенная практика. 24 октября суд в Запорожье рассмотрел иск "Запорожгаз" и обязал местного жителя заплатить "доначисленные" 107 тыс. грн. Сотрудник предприятия осмотрел счетчик и обнаружил нарушение: стекло на счетчике было повреждено. Этого оказалось достаточно, чтобы составить акт и потребовать заплатить огромную "доначисленную" сумму.

"По результатам экспертизы комиссия пришла к следующему выводу о несанкционированном вмешательстве: повреждение счетного механизма счетчика – между корпусом счетчика и корпусом счетного механизма имеется зазор (с правой верхней стороны счетного механизма и возле кронштейна для установки пломбы), образовавшегося в результате отгиба металлического каркаса счетного механизма от корпуса счетчика с целью вмешательства в работу счетного механизма", – говорится в материалах дела.

Куда чаще причиной судебных тяжб становится задолженность за газ. Как рассказывает житель Вишневого (пригород Киева) Тарас, после перехода от Киевоблгазсбыта на "Нафтогаз" он перестал оплачивать голубое топливо старому поставщику. Однако уже задним числом платежки пересчитали и теперь ему грозятся судом.

"Пришло письмо от Киевоблгаз сбыта. На меня в суд подали за долг в 300 грн. Я проверил в Дії, вроде бы никаких решений судебных нет. Какой именно суд, я не нашел. Я хотел позвонить по номеру, который в письме указан, однако никто мне не ответил. Вот так и получается: "Нафтогаз" забрал себе всех нас на обслуживание, но никто нормально ничего не объяснил. У меня соседи вообще имели предоплату у Киевоблгазсбыта. Писали письма, просили вернуть деньги. И что вы думаете? Кто-то что-то возвращает?" – возмущается Тарас.

В "Нафтогазе" рассказывают: иногда задолженность возникает ошибочно. Например, если в назначении платежа не указать свой личный счет, адрес. Такие примеры: не редкость. В таком случае нужно обращаться в компанию, предоставлять подтверждающие документы и ожидать погашения долга.

"Если долг возник из-за ошибочной оплаты, без указания номера счета, деньги фактически "застывают" и никуда не тратятся до выяснения, кто именно их прислал. Если клиент к нам обращается, проводим сверку, предоставляет подтверждающие документы, конечно, в таком случае мы переведем средства и долга не будет", – рассказывают OBOZ.UA в "Нафтогазе".

Тариф на газ не изменится, однако к запасам есть вопросы

К началу отопительного сезона Кабмин поставил "Нафтогазу" задачу иметь в хранилищах 14,7 млрд кубометров. В "Нафтогазе" раскрывают только общий объем газа, находящегося в хранилищах. Это около 16 млрд кубометров. Однако далеко не весь этот газ можно использовать для нужд украинцев.

Значительный объем газа принадлежит европейским компаниям. Они хранят газ в украинских хранилищах, платят за это. Но когда этот газ будет нужен в ЕС, его заберут из Украины и транспортируют в другую страну.

Кроме того, есть буферный объем. Это количество газа, которое должно оставаться в системе для сохранения давления. Этот газ технически выкачать невозможно. Сколько того газа, который на самом деле может использовать "Нафтогаз", неизвестно.

Украинцы при этом могут быть спокойны. Как минимум до мая следующего года тариф на газ не изменится (у "Нафтогаза" – это 7,96 грн за кубометр), При этом поставки голубого топлива относительно стабильны. Газовая инфраструктура более защищена, кроме того, сама система устроена так, что для ее повреждения придется атаковать тысячи разных объектов без очевидного результата.