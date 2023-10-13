У большинства украинцев не будет интернета без электроэнергии: назван самый проблемный регион

В Украине только 37% абонентов провайдеров стационарного интернета подключены по технологии PON, которая обеспечивает связь во время отключений света. Самая плачевная ситуация в Киеве – лишь 9% столичных абонентов имеют независимый от электроснабжения доступ в интернет.

Такие подсчеты озвучил в интервью директор Департамента развития фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик. Он назвал ситуацию в Киеве критической.

"В Киеве – 9%, это критическая ситуация. С чем это связано? С насыщением старыми технологиями, не поддерживающими PON", – объяснил представитель Минцифры.

При этом в Киевской области ситуация намного лучше – там уровень подключения составляет около 60%. Такие же показатели имеют Львов, а также Ривненская и Тернопольская области.

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В целом по Украине количество абонентов PON за год увеличилось на 9% (в 2022 году было 28%). И Мацик советует украинцам задуматься о возможности повысить эту статистику.

"Уточните у провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети (xPON). Если нет, найдите ближайшего к вам провайдера, который сделал это, и подайте заявку на подключение. Чтобы ускорить процесс, можно кооперироваться с соседями", – посоветовал чиновник.

Однако одного подключения по технологии PON не достаточно, чтобы обеспечить себе интернет-связь без электроснабжения. Для этого также понадобятся:

повербанк или другой источник бесперебойного питания для Wi-Fi-роутера, а также для терминала PON (при необходимости);

специальные кабели, через которые можно подключить эти устройства к повербанку или бесперебойнику.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине обратили внимание на графики отключения электроэнергии для Киевской, Одесской, Днепропетровской областей, а также Киева. Впрочем, паниковать не стоит: эти графики опубликованы круглый год и пока что не применяются.

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